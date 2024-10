Eljero Elia zorgt voor ophef in Den Haag: 'Hij is voor mij niet meer de Elia van de WK-finale'

Eljero Elia heeft door het sportpark van zijn amateurclub FC Skillz boos te verlaten voor ophef gezorgd. De 37-jarige voetballer was niet blij met zijn wissel in de rust van de wedstrijd tegen HVV, waardoor hij geïrriteerd het sportpark verliet. Hoofdtrainer Oussama Bekkaoui wil verder met de oud-speler van onder meer Feyenoord en Juventus, maar is wel heel duidelijk richting de aanvaller.

Elia stond zaterdag in de basis in de wedstrijd van FC Skillz - uitkomend in de Eerste Klasse - tegen HVV. Halverwege de wedstrijd werd Elia door zijn trainer naar de kant gehaald, maar die beslissing kon op weinig begrip bij de voormalig profvoetballer rekenen. Elia verliet het sportpark direct, wat vervolgens een hoop stof heeft doen opwaaien: "Dit is onze eerste kennismaking met wat zo’n nationale ster allemaal teweeg kan brengen. Uiteindelijk is Eljero gewoon een voetballer die boos wegloopt, bij geen enkele andere speler in het amateurvoetbal was dit nieuws geweest", reageert voorzitter Terry Konings in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De trainer van FC Skillz, Bekkaoui, heeft de bijzondere situatie van vorig weekend geëvalueerd: "Ik heb er zelf over nagedacht en denk niet dat ik veel fout heb gedaan", stelt hij. "Ik heb Eljero eruit gehaald, zoals dat nu eenmaal gaat in de voetballerij. Hij is voor mij niet meer de Elia van de WK-finale, maar gewoon een van de jongens", maakt de trainer duidelijk aan de 37-jarige voetballer. "Zijn reactie had ik uiteraard niet verwacht.”

De bedoeling is dat Bekkaoui donderdag in gesprek gaat met Elia, want dinsdagavond ontbrak hij nog op de training. Dan zal ook duidelijk worden hoe de toekomst van Elia eruit komt te zien bij de amateurclub uit Den Haag. "Daarvoor zullen we echt dat gesprek moeten afwachten. Het boek Elia is voor ons zeker nog niet gesloten", zegt Bekkaoui tot slot.

