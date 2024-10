Engelse journalist komt met ongekende lofzang op Nederland en krijgt zelfs bijval van Joey Barton

Het plotselinge overlijden van Johan Neeskens ontlokt zowel in Nederland als ver daarbuiten een stroom aan reacties. De Engelse journalist Henry Winter plaatst naar aanleiding van het heengaan van de legendarische middenvelder een ongekende ode aan het Nederlandse voetbal op X en krijgt bijval van onder meer enfant terrible Joey Barton.

"Het lijkt nog steeds crazy dat een elftal met Johan Cruijff, Johan Neeskens, Johnny Rep, Ruud Krol, Rob Rensenbrink en Arie Haan in 1974 geen wereldkampioen is geworden", begint Winter zijn relaas, refererend aan de eindstrijd waarin Neeskens Nederland al vroeg op voorsprong pegelde vanaf de penaltystip, maar het toenmalige West-Duitsland tóch met 2-1 zou zegevieren. Het voetbal dat Nederland op dat eindtoernooi liet zien heeft echter een blijvende indruk achtergelaten: "Die Nederlandse Total Footballers waren meer dan een team: ze waren een vleesgeworden filosofie die de wereld in vervoering bracht", schrijft de journalist verderop.

Sterker nog: Winter noemt het Nederlands elftal van 1974 'zeker het beste team dat nooit een WK heeft gewonnen', nog boven andere grote ploegen zoals het Hongarije van 1954, met spelers als Ferenc Puskás en László Kubala, en het Brazilië van 1982 met onder meer Zico en Sócrates binnen de gelederen. De journalist geeft hoog op over de kwaliteiten van Neeskens in het bijzonder: "De Nederlanders hebben gelijk: de sport is wereldwijd een legende kwijtgeraakt. Neeskens was voor velen buiten zijn eigen land speciaal, omdat hij de manier waarop écht voetbal gespeeld moet worden belichaamde. Zijn band met Cruijff was telepathisch, hij was een expert in het timen van zijn loopacties en de finesse waarmee hij kon afmaken was exquisiet", somt Winter op.

"Neeskens was elegant, maar ook taai als voetballer", verwijst de Engelsman vervolgens naar de stevige tackles waar Neeskens óók om bekendstond én zijn vermogen om tussen beide strafschopgebieden op en neer te blijven pendelen als een box to box player avant la lettre. "De herinnering aan zijn doelpunten en prijzen zal voortleven en de naam Neeskens zal altijd worden gekoesterd als een icoon van verlicht voetbal. Total football, total legend. Rest in Peace", besluit Winter zijn relaas. De journalist krijgt massaal bijval, onder meer van Barton: "Goed gesproken, Henry", schrijft de oud-voetballer. "Rust in vrede, Johan Neeskens", vervolgt Barton zijn tweet, om af te sluiten met de hashtag #TotalFootball en een oranje hartje.

It still seems crazy to think that a side graced by Johan Cruyff, Johan Neeskens, Johnny Rep, Ruud Krol, Rob Rensenbrink and Ari Haan didn’t win the 1974 World Cup. Writing their names is to list footballing royalty, hearing their names is to listen to poetry in motion. Those… — Henry Winter (@henrywinter) October 7, 2024

