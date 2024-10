Farioli deelt opvallende rol Klassieker van vorig seizoen in trainingsaanpak

Francesco Farioli heeft tijdens zijn eerste trainingssessie, voorafgaand aan dit seizoen, de beelden van Feyenoord - Ajax (6-0) van vorig seizoen nog eens laten zien. De Italiaanse coach wilde dat dat het startpunt was voor een nieuw hoofdstuk.

Tijdens de persconferentie van woensdag vertelt Farioli hoe serieus hij de ruime verliespartij in Rotterdam neemt. "Het verhaal van dit seizoen begint daar. De beelden van De Klassieker in Rotterdam van vorig seizoen waren de eerste beelden die ik liet zien aan het team. Daar moesten we beginnen." Sindsdien lijkt Ajax op de goede weg, met goede resultaten in Europa en prima prestaties in de Eredivisie.

De trainer wilde tijdens de eerste trainingssessie gelijk aan het groepsproces werken en leefde met zijn spelers mee. "Ik had het over 'wij' in plaats van 'jullie'. Het was pijnlijk voor iedereen, om te zien wat daar gebeurde. Het was ook pijnlijk voor mij, ook al was ik er niet bij."

Farioli realiseert zich dat spelers en fans figuurlijke littekens hebben opgelopen tijdens De Klassieker van 7 april dit jaar, maar weet ook dat dat een goede motivator zou kunnen zijn. "We wilden waarde hechten aan de pijn die we toen voelden, de ergste pijn die je kunt voelen als voetballer of supporter. Als een speler nu twijfels heeft, moet hij naar de littekens van toen kijken. Dan weet hij wat hem te doen staat." De Klassieker begint woensdag om 18:00.

