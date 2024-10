Farioli wijst 'nieuwe' Ajax-aanvoerder aan, maar andere speler moet gesprek met scheidsrechter aangaan

Ajax-trainer Francesco Farioli kan donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag in de Europa League geen beroep doen op , (geblesseerd) én (niet speelgerechtigd). Daardoor moet Farioli niet alleen puzzelen met zijn opstelling, maar ook een ‘nieuwe’ aanvoerder aanwijzen. De Italiaan verklapte woensdagavond al dat de aanvoerdersband zal dragen, maar heeft ook aangewezen als veldspeler die in gesprek mag gaan met de scheidsrechter.

Sinds dit seizoen mag alleen de aanvoerder nog verhaal halen bij de scheidsrechter. Daarmee werd afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland al ‘geëxperimenteerd’ en dat beviel de UEFA dusdanig goed, dat de bond heeft besloten het idee ook toe te passen in het clubvoetbal. Maar wordt de aanvoerdersband gedragen door de doelman, moet de trainer van het desbetreffende team ook een veldspeler aanwijzen die zich mag beklagen bij de scheidsrechter. Dat heeft de afgelopen dagen dus ook bij Ajax moeten gebeuren.

Steven Bergwijn droeg vorig jaar de aanvoerdersband bij Ajax, maar die hing in de eerste wedstrijden van dit seizoen al om de armen van Henderson en Berghuis. Ook toen Bergwijn tegelijkertijd met Henderson of Berghuis zijn opwachting maakte, was hij niet de aanvoerder. De vleugelaanvaller vertrok op de laatste dag van de transferwindow naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië, maar toen had Farioli al besloten dat Henderson zijn nieuwe aanvoerder is. De Engelsman ontbreekt donderdagavond echter in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag, evenals reserveaanvoerders Berghuis en Klaassen (die afgelopen zondag tegen RKC nog de band droeg).

Het kwam dit seizoen één keer eerder voor dat iemand anders dan Henderson, Berghuis of Klaassen de band droeg bij Ajax en dat was in de tweede competitiewedstrijd op 18 augustus, op bezoek bij NAC Breda. Henderson en Berghuis begonnen toen op de bank, waardoor Pasveer als aanvoerder het veld betrad. De ervaren doelman draagt ook tegen Slavia Praag de band bij Ajax, zo verklapte Farioli woensdagavond al op zijn persconferentie. Maar Pasveer mag als sluitpost enkel in gesprek met de scheidsrechter als ze bij elkaar in de buurt zijn. Is dat niet het geval, dan heeft één veldspeler die ‘luxe’. Farioli heeft gekozen voor Branco van den Boomen.

Van den Boomen voor de tweede keer op rij basisspeler

Daarmee verklapte Farioli dus ook meteen dat Van den Boomen in Praag aan de aftrap verschijnt. Dat is geen verrassing. Van den Boomen verscheen tegen RKC ook al aan de aftrap, Henderson kreeg rust en hoefde pas in de slotfase van de tweede helft op te draven. Van den Boomen maakte na het seizoen 2022/23 op transfervrije basis de overstap naar Ajax. Een succes is het huwelijk echter nog niet. De middenvelder kwam vorig seizoen mede door blessureleed slechts 29 keer in actie. In de Eredivisie bovendien maar elf keer als basisspeler. Dit seizoen staat de teller op elf duels, waarvan drie vanaf het begin.

