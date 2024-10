Van de Beek vertelt over Ajax-terugkeer en deelt groot compliment uit aan Farioli: 'Dat contact was er al vroeg'

Van een terugkeer van bij Ajax was afgelopen zomer geen sprake. Dat vertelt de middenvelder zelf na afloop van de ontmoeting tussen Girona en Feyenoord in de Champions League. Van de Beek verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Manchester United en belandde afgelopen zomer na omzwervingen bij Everton en Eintracht Frankfurt bij Girona. Daar komt de voetballer uit Nijkerkerveen er eindelijk weer aan te pas.

Manchester United telde in de zomer van 2020 bijna veertig miljoen euro neer voor de komst van de middenvelder. Van de Beek beleefde een uitstekende start in Engeland, maar hut huwelijk liep uiteindelijk uit op een grote teleurstelling. Manchester United verhuurde Van de Beek tussendoor nog wel aan Everton en Eintracht Frankfurt, maar ook die uitleenperiodes sorteerden niet het gewenste effect. Afgelopen zomer kwam er eindelijk een einde aan het huwelijk tussen Manchester United en Van de Beek, die bij Girona zijn krabbel zette onder een contract voor vier seizoenen.

De negentienvoudig international werd dit kalenderjaar ook nog wel in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar daarvan was geen moment serieus sprake. “Het contact met Girona was al heel vroeg, dat ontstond eigenlijk al gelijk na het afgelopen seizoen. Dat (een terugkeer bij Ajax, red.) heeft dus niet echt gespeeld nee”, zo reageert Van de Beek voor de camera van ESPN. De speler van Girona volgt de ontwikkelingen bij zijn oude club uiteraard wel op de voet. “Ik denk dat Ajax nu wel weer op de goede weg is. Ik heb ze een paar keer zien spelen en je ziet in ieder geval wel een goed idee. Ik ken de trainer niet, maar ik denk dat hij wel iemand is die zijn idee van spelen heeft. Dat is de basis en vanuit daar kunnen ze stappen zetten”, aldus Van de Beek.

Stijgende lijn bij Van de Beek

Die stappen wil Van de Beek zelf in het shirt van Girona dolgraag weer gaan zetten. Na een aantal zeer teleurstellende jaren in Engeland kan hij zichzelf eindelijk weer serieus voetballer noemen. Bij Girona moest hij in eerste instantie ook geduldig op zijn kans wachten, maar na zijn basisplaats in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, verscheen hij ook in het competitieduel met Celta de Vigo én woensdagavond tegen Feyenoord aan de aftrap. “Ik krijg de laatste tijd natuurlijk veel speelminuten en dat is alleen maar goed voor mij. Dan kan ik ook stappen zetten en alleen maar fitter worden. Je kunt hard trainen, maar wedstrijden maken je echt beter. Dat is goed voor mij. Ik heb nog steeds wel stapjes te zetten, maar ik denk dat er wel een stijgende lijn in zit”, zo klinkt het.

