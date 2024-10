Nederlandse club, die werd uitgeroepen tot ‘saaiste voetbalclub ter wereld’, komt met reactie

FC Eindhoven heeft gereageerd op de opvallende aantijgingen van het YouTube-kanaal HITC Sevens. De Keuken Kampioen Divisionist werd in een video ‘uitgeroepen’ tot ‘saaiste voetbalclub ter wereld’, dankzij de onafgebroken reeks van 47 seizoenen op het tweede niveau van Nederland.

HITC Sevens, een kanaal met ruim 619.000 abonnees op YouTube, ging op zoek naar ‘de saaiste voetbalclub ter wereld’, en keek daarbij naar ploegen uit lagere divisies die al geruime tijd niet meer wisten te promoveren of degraderen. Het voetbalkanaal kwam uit bij FC Eindhoven.

De Brabanders degradeerden in 1977 uit de Eredivisie en wisten sindsdien niet meer terug te keren. De 47 jaren in de KKD worden in de video beschreven als een ‘oneindige stroom van niets’. Daarnaast vond HITC Sevens het opvallend dat Eindhoven nog nooit de finale van de nacompetitie bereikte. “Dat is best bijzonder, als je erover nadenkt”, klonk het.

FC Eindhoven komt met een reactie op aantijgingen

FC Eindhoven is woensdagochtend met een reactie gekomen op de socials. Op X plaatste het contentteam van de Brabanders een bericht waarin het de tekst ‘’s werelds saaiste voetbalclub’ werd doorgestreept. “Club van Goei Volk”, corrigeerde de Keuken Kampioen Divisie-club.

