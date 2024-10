Fenerbahçe laat zich na gelijkspel in Enschede van slechtste kant zien: 'Wat een figuren...'

De selectie en technische staf van Fenerbahçe hebben donderdagavond na het 1-1 gelijkspel bij FC Twente een ravage achtergelaten in de kleedkamer. Dat blijkt uit beelden die Tubantia-verslaggever Michel van Ballegooij deelt via sociale media.

Het Fenerbahçe van trainer José Mourinho pakte in het Europa League-duel ternauwernood een punt in de Grolsch Veste. Michel Vlap zette de thuisploeg in de eerste helft op een verdiende 1-0 voorspong. Twente kreeg daarna meerdere kansen om de marge naar twee te brengen, maar kreeg de bal geen tweede keer langs Fener-keeper Dominik Livakovic. Aan de andere kant was het twintig minuten voor tijd wél raak: uitgerekend voormalig Twente-speler Dusan Tadic zorgde op fraaie wijze voor de gelijkmaker.

De schoonmaakploeg van FC Twente zal zich donderdagavond - of vrijdagochtend rot geschrokken zijn toen ze de uitkleedkamer betraden. Op de beelden die Van Ballegooij op X zet, blijkt dat er een enorme ravage is achtergelaten door de bezoekers uit Turkije. "De ravage in de binnenstad is minder groot dan in de kleedkamer van Fenerbahçe na hun bezoek aan FC Twente", verwijst de verslaggever naar de ongeregeldheden die voorafgaand aan het duel uitbraken, waarbij twee gewonden vielen. "Wat een figuren...", besluit Van Ballegooij.

De ravage in de binnenstad is minder groot dan in de kleedkamer van @Fenerbahce na hun bezoek aan FC Twente. Wat een figuren… pic.twitter.com/tocs5U9j61 — Michel van Ballegooij (@Michel__VB) October 4, 2024

