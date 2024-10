'Goedwillende' Feyenoord-fans aangevallen in Lissabon: 'Meubilair ging de lucht in'

Een groep Feyenoord-supporters is dinsdagavond aangevallen op een terras in Lissabon, zo meldt Rijnmond. De fans zijn afgereisd naar de Portugese hoofdstad om vanavond (woensdag) het uitduel bij Benfica in de derde speelronde van de Champions League bij te wonen.

Feyenoord weet zich in het Estádio da Luz gesteund door een aanzienlijk Legioen: alle ruim 3.200 kaarten voor het uitvak zijn verkocht, zo werd eerder deze week al duidelijk. Een deel van de fans reisde dinsdag al af naar Lissabon, waar het er over het algemeen gemoedelijk aan toeging, zo blijkt uit beelden die VoetbalUltras deelt op X (zie hieronder).

Toch zouden zou een groep Feyenoord-fans dus zijn aangevallen door 'ongeveer vijftien hooligans' van Benfica, zo weet Rijnmond. "De meeste Rotterdammers gingen er vandoor, maar toch was er kort een knokpartij. Daarbij vloog onder meer meubilair van het terras in de lucht. Of er mensen gewond zijn geraakt is niet bekend", schrijft de regionale omroep.

Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka verblijft in hetzelfde hotel als de aangevallen supporters en laat Rijnmond weten dat het om 'goedwillende' Feyenoord-supporters gaat. "Na al die jaren ken ik natuurlijk veel mensen en ook Feyenoorders die voor de gezelligheid afreizen. Die zie ik dan in vliegtuigen zitten en gaan dan bijvoorbeeld met hun kinderen naar een wedstrijdje toe. Hoe leuk is het nog als je dan op een terras zit en je wordt aangevallen door zo'n bende buffels?", aldus Gouka.

