Feyenoord ontvangt vlak voor clash tegen Benfica fantastisch nieuws uit de ziekenboeg

Feyenoord reist met af naar Portugal, zo heeft de Rotterdamse club dinsdagmiddag bekendgemaakt. De Spaanse linksback verliet zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles met een blessure het veld, maar lijkt voldoende hersteld te zijn.

Bueno kreeg zaterdagavond in De Aderlaarshorst (1-5 winst) last van zijn hiel, waardoor trainer Brian Priske hem naar de kant moest halen. Daardoor was Bueno direct een vraagteken voor het Champions League-duel van Feyenoord tegen Benfica, maar de Spanjaard behoort in ieder geval tot de selectie van de Rotterdamse club die afreist naar Lissabon.

Het is voor Feyenoord een opluchting, want Bueno maakt in zijn wedstrijden voor Feyenoord een prima indruk. Dat kan nog niet direct gezegd worden van zijn eventuele vervanger Gijs Smal, die speelt als Bueno niet fit is. De verdediger die deze zomer transfervrij overkwam van FC Twente lijkt nog wat aanpassingsproblemen te hebben in De Kuip.

Voor trainer Priske is het dan ook prettig dat Feyenoord vermoedelijk over Bueno kan beschikken tegen het sterke Benfica. De trainer van de Rotterdammers moet door blessures van Calvin Stengs, Santiago Giménez, Quilindschy Hartman, Bart Nieuwkoop en Gjivai Zechiël al de nodige spelers missen.

