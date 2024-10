Van Basten kent Feyenoord-basisklant niet: fans reageren vol woede

De voorbeschouwing van Ziggo Sport op de Champions League-wedstrijd tussen Girona en Feyenoord was nog geen vijf minuten oud toen Marco van Basten al voor opschudding zorgde op sociale media. Bij het zien van de opstelling van Feyenoord gaf de analist toe dat hij basisspeler niet kende.

Bekijk hier de hele opstelling van Feyenoord tegen Girona

Hoewel Milambo vóór dit seizoen nog maar weinig minuten maakte in het shirt van Feyenoord, lijkt hij onder Brian Priske toch wel duidelijk een andere rol te vervullen. De nog maar negentienjarige middenvelder start in de meeste duels als basisspeler, zo ook tegen Girona in de tweede wedstrijd van de competitiefase van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

In de voorbeschouwing van Ziggo Sport krijgt Van Basten de opstelling van Feyenoord te zien. “Hier kan Feyenoord wel wat mee, denken jullie?”, opent Hélène Hendriks het onderwerp. “Ik vind de opstelling niet heel sterk. Thomas Beelen is een jonge jongen die het eigenlijk nog een beetje moet leren en Hwang In-beom is een nieuwe jongen”, reageert de analist.

LEES OOK: Van der Vaart trekt pijnlijke conclusie over Priske en Feyenoord: 'Ik denk niet dat de spelers...'

“Voorin zijn ze ook niet heel sterk, dat zijn allemaal spelers waarmee je het nog moet afwachten op dit niveau. En ook Milambo ken ik niet zo goed, eigenlijk. Als je het vergelijkt met vorig jaar, is dit toch wel echt iets nieuws”, sluit Van Basten af.

Op X krijgt de oud-spits, die al vaker voor commotie heeft gezorgd met analyses, direct de volle laag. “Wat een bizarre uitspraken voor een betaalde analist…”, valt er te lezen. Hieronder een bundeling van kritiek op Van Basten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Boskamp pleit voor wijziging bij Feyenoord

"Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal", luidt het advies van Jan Boskamp aan Feyenoord.