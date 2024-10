Feyenoord-opponent krijgt maand voor duel in De Kuip flink pak slaag in Champions League

Pepijn Lijnders kende geen lekkere avond in de Champions League met Red Bull Salzburg. In eigen huis gingen de Oostenrijkers, die op 6 november op bezoek gaan in De Kuip bij Feyenoord, met liefst 0-4 onderuit tegen het Franse Stade Brest. Hierbij was er een hoofdrol weggelegd voor , die zich meermaals wist te onderscheiden met prachtige reddingen.

De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en wist enkele goede kansen te creëren. Na tien minuten leek Salzburg ook op voorsprong te komen in de Red Bull Arena. Samson Baidoo rondde geweldig af, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een handsbal. Even later kreeg ook spits Karim Konaté een opgelegde kans om de ploeg van Lijnders op voorsprong te schieten, maar de Ivoriaan mikte, tot opluchting van Bizot, naast.

Geheel tegen de verhouding in kwamen de bezoekers op voorsprong. Defensief lag het open bij Red Bull Salzburg en daar wist Stade Brest van te profiteren. Abdallah Sima gaf voormalig Heracles Almelo-doelman Janis Blaswich het nakijken, na een geweldige pass van Abdallah Sima: 0-1. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft leek Salzburg zich te herpakken, maar telkens vonden de Oostenrijkers Bizot op hun weg. De Nederlandse doelman pakte in Oostenrijk een heuse heldenrol. Na 55 minuten wist de keeper eerst redding te brengen op een listig afstandsschot, waarna hij er bij de rebound als de kippen bij.

In de 64ste minuut moest Bizot wederom reddend optreden. Bizot ging gestrekt om een laag schot te keren en deed dat wederom succesvol. De glansrol van de doelman viel ook commentator Ragnar Niemeijer op. “Zo, Bizot moet toch vragen om een compilatie van zijn reddingen vanavond te laten maken. Dan speelt hij volgend seizoen bij Real Madrid."

Het leek wel alsof de reddingen van Bizot Stade Brest vleugels gaven, want binnen een mum van tijd gooiden de Franse bezoekers het duel in het slot. Eerst was het Mahdi Camara die de bal in de 66ste minuut oppikte vanuit de rebound en hard raak schoot in de linkerbenedenhoek: 0-2. De derde treffer van de Fransen liet niet lang op zich wachten, in de 70ste minuut scoorde Brest opnieuw uit een rebound. Ditmaal was de eer aan Sima.

De afgang voor Salzburg werd compleet gemaakt door Mathias Pereira Lage. De Fransman kon vogelvrij binnenschieten vanaf de rand van de zestien en schoot keurig raak in de rechterhoek: 0-4. Deze tikken kwam de ploeg van Lijnders niet meer te boven. Stade Brest schoot dit duel slechts vijfmaal op doel, maar wist daarin wel viermaal trefzeker te zijn.

