Flashscore Team van de Week: Feyenoorder en Ajacied maken grote indruk, FC Utrecht hofleverancier

Met negen speelronden achter de boeg zitten we nu ruim op een kwart van de competitie. FC Utrecht kan terugblikken op een uitstekende seizoenstart die afgelopen zondag bevestigd werd met de zesde competitiezege op rij. De ploeg van Ron Jans schopte het met die prestatie ook tot hofleverancier van het Flashscore Team van de Week met die verschillende spelers.

Michael Brouwer (FC Utrecht), 7,2

Michael Brouwer hoefde niet al te vaak redding te brengen in de 1-0 overwinning, maar stond er wel op de bepalende momenten om zijn ploeg de zesde opeenvolgende competitiezege te bezorgen.

Simon Graves (PEC Zwolle), 8,1

Artikel gaat verder onder video

Simon Graves werd bij rust naar de kant gehaald in de wedstrijd van PEC Zwolle, maar heeft het desondanks geschopt tot ons Team van de Week. De Deen verstuurde in de eerste helft meer dan 50 succesvolle passes, won vijf keer de bal terug, verdedigde zes keer uit en won vier van zijn zes persoonlijke duels.

Mike van der Hoorn (FC Utrecht), 8,4

Het feit dat FC Utrecht het doel schoon wist te houden, is ook voor een deel te danken aan een ijzersterk optreden van Mike van der Hoorn. De centrale verdediger heeft tien keer uitverdedigd, verstuurde acht nauwkeurige dieptepasses en was de baas in de lucht met negen van de tien gewonnen kopduels.

Bram Nuytinck (NEC), 8,1

Bram Nuytinck was afgelopen weekend verantwoordelijk voor zijn eerste treffer sinds zijn terugkeer bij zijn jeugdliefde NEC. De ervaren verdediger knikte de bal snoeihard tegen de touwen en hield verdedigend goed stand in de overtuigende 3-0 zege op sc Heerenveen.

Quinten Timber (Feyenoord), 8,4

Quinten Timber draagt dit seizoen de aanvoerdersband bij Feyenoord en is in feite op ieder vlak uitgegroeid tot de daadwerkelijke leider van het elftal. In de 1-5 zege op Go Ahead Eagles leverde hij maar één pass die niet aankwam bij een ploeggenoot en nam hij een schitterende treffer voor zijn rekening.

Carel Eiting (FC Twente), 8,5

Carel Eiting moest het afgelopen weekend stellen met een plek op de reservebank, maar had als invaller een grote impact op het 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk. De middenvelder was trefzeker en zette drie kansen op voor zijn ploeggenoten.

Oscar Fraulo (FC Utrecht), 8,3

Oscar Fraulo verscheen voor de derde wedstrijd op rij aan de aftrap en wist het vertrouwen van zijn trainer ruimschoots terug te betalen. De jonge Deen heerste op het middenveld en leverde de assist voor de enige treffer van het affiche.

Vito van Crooij (NEC), 8,6

Het basisdebuut van Vito van Crooij voor NEC was er een om niet snel te vergeten. De voormalig jeugdinternational tekende voor twee van de drie doelpunten van zijn ploeg in de broodnodige zege op Heerenveen.

Ibrahim Osman (Feyenoord), 9,2

De speler van de week luistert naar de naam Ibrahim Osman. De Ghanese tiener liet bij vlagen al glimpen van zijn klasse zien, maar was nog niet betrokken bij een doelpunt namens Feyenoord. Tot afgelopen weekend. In de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles bereidde Osman twee doelpunten voor en wist hij zelf ook nog een keer toe te slaan.

Wout Weghorst (Ajax), 9,2

Wout Weghorst deed afgelopen weekend iets wat we hem ook voor Oranje hebben zien doen in de memorabele WK-wedstrijd van 2022 tegen Argentinië: als invaller de wedstrijd doen kantelen met twee treffers. Binnen vijf minuten na zijn invalbeurt kopte hij zijn ploeg op voorsprong en een kleine tien minuten voor tijd bepaalde hij de eindstand vanaf elf meter op 3-4, via een strafschop die hij zelf had afgedwongen.

Elías Már Ómarsson (NAC Breda), 8,4

De overwinning van NAC Breda op PEC Zwolle kan voor een grotendeels op het conto worden geschreven van Elías Már Ómarsson. De spits uit IJsland was verantwoordelijk voor beide treffers in de 2-1 zege op de Blauwvingers.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.

© Flashscore

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans schrikken van eigen speler: ‘Hij deelt elke wedstrijd random een doodschop uit’

Supporters van Feyenoord zien een gevaar in het spel van een uitblinker.