Goed nieuws voor Ten Hag: sterspeler mag de komende duels 'gewoon' in actie komen

Manchester United en Erik ten Hag beleven tot op heden een rampzalig seizoen, maar twee dagen na de kansloze nederlaag tegen Tottenham Hotspur is er toch nog een opsteker voor de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax. werd in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur met een directe rode kaart van het veld gestuurd en kreeg een schorsing van drie duels, maar de club ging in beroep tegen die straf. Mét succes, waardoor Ten Hag de Portugees de komende wedstrijden ‘gewoon’ kan opstellen.

Manchester United hoopte zich in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur te revancheren voor het zeer teleurstellende gelijkspel tegen FC Twente van een paar dagen eerder, maar keek al binnen een paar minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Het ging in de eerste helft vervolgens van kwaad tot erger. Fernandes kreeg een paar minuten voor de rust een directe rode kaart na een overtreding op James Maddison. Er werd op dat moment op social media al gesproken van een schandalige beslissing van de scheidsrechter, omdat Fernandes duidelijk uitgleed en daardoor zijn tegenstander tegen het been schopte.

De VAR zag echter geen reden om in te grijpen, riep de scheidsrechter dus niet naar de zijlijn en de rode kaart bleef daardoor ‘gewoon’ staan. Met een man minder was er voor Manchester United al helemaal geen beginnen aan. Tottenham Hotspur kwam vlak na rust op 0-2 en liep verder in de tweede helft nog uit naar 0-3. Een pijnlijke middag dus voor Manchester United en Ten Hag. Die pijn werd er voor Ten Hag alleen maar erger op toen duidelijk werd dat de bond Fernandes voor drie wedstrijden wilde schorsen. Manchester United ging in beroep tegen die straf en met succes. Dinsdagavond blijkt dat de club het beroep heeft gewonnen, waardoor Ten Hag de komende wedstrijden ‘gewoon’ een beroep kan doen op zijn aanvoerder.

Fernandes verkeert niet in goede vorm

Fernandes was vorige week overigens nog het mikpunt van kritiek vanwege zijn teleurstellende optreden tegen FC Twente. Manchester United pakte in augustus nog uit met de contractverlenging voor de Portugees, die begin 2020 voor een bedrag van 65 miljoen euro was overgekomen van Sporting Lissabon. Fernandes was in de voorbije jaren een van de weinige lichtpuntjes op Old Trafford, maar heeft in de eerste weken van dit seizoen nog geen potten kunnen breken. Na negen wedstrijden in alle competities staat de teller op nul doelpunten en vier assists.

