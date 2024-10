'Feyenoord is hard op weg om eindelijk een toekomstbestendige topclub te worden'

Sjoerd Mossou denkt dat Feyenoord eindelijk hard op weg is om een toekomstbestendige topclub te worden. De journalist van het Algemeen Dagblad zag woensdag de puzzel van het nieuwe Feyenoord ‘indrukwekkend op zijn plek vallen’ in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (1-3 zege). “Er is toekomst na Arne Slot”, schrijft Mossou.

Enkele weken geleden was er nog het chagrijn, maar Feyenoord bewees tegen Benfica ‘wel degelijk toekomst te hebben’. Ook in de Champions League. “Dat zat hem niet slechts in één formidabele wedstrijd tegen de Portugese topploeg, al vertelde die veel over het niveau dat de ploeg van Priske in staat is te halen”, schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. “Vrijwel nooit speelde Feyenoord in de recente geschiedenis zo’n uitstekende helft als voor rust in Lissabon, zeker niet in een uitwedstrijd. Aan de bal, teamtactisch, defensief en individueel: haast alles klopte bij de Rotterdammers.”

Mossou beseft dat de prestatie tegen Benfica niet alleen als een bevrijding voelde voor Priske, maar ook als ‘een welkome bevestiging’. “Na een belangrijke serie overwinningen tegen Girona, FC Twente en Go Ahead Eagles is de puzzel bij Feyenoord nu eindelijk echt in elkaar gevallen”, vervolgt hij. “Een nieuw team heeft zich gevormd, met nieuwe gezichten en nieuw elan. Jongens zoals Antoni Milambo, Hwang In-beom, Ibrahim Osman en Ayase Ueda, aangevuld met de al meer gevestigde namen: het Legioen hoeft niet meer continu weemoedig achterom te blijven kijken naar de jaren onder Arne Slot.”

Feyenoord op weg om toekomstbestendige topclub te worden

Feyenoord zal dit seizoen ongetwijfeld nog tegen een zeperd aanlopen, zo verwacht Mossou. “Elk succes is fragiel in voetbal. Maar de wedstrijd tegen Benfica liet zien dat de Rotterdamse club hard op weg is om - eindelijk - een toekomstbestendige topclub te worden. Een club die niet slechts afhankelijk is van één poppetje, van één buitengewone trainer, maar die zich ook op de langere termijn kan nestelen in de top van Nederland en de subtop van Europa.”

