Brian Priske zet na afloop van Benfica – Feyenoord één speler in de spotlights: ‘Veel respect voor hem’

Feyenoord-trainer Brian Priske is uitermate te spreken over . De pas negentienjarige middenvelder maakte ook tegen Benfica (1-3 winst) een uitstekende indruk en wist tweemaal te scoren namens de bezoekers. Priske spreekt na afloop zijn respect over het optreden van de jonge Milambo.

Priske looft de hele teamprestatie, maar op verzoek van Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle zet de oefenmeester Milambo toch nog in de spotlights. “"Het lijkt erop alsof we het de hele tijd over Anto hebben momenteel”, reageert hij. “Ik hoop dat hij goed kan omgaan met de terechte lof die hij krijgt.”

De Feyenoord-trainer is in meerdere facetten zeer te spreken over de talentvolle middenvelder. “Hij is een goede jongen, traint hard en hoe hij de laatste maanden speelt. Vandaag weer. In deze wedstrijd, op het grootste podium in Europa, zo spelen. Het is niet alleen het fysieke gedeelte en het technische gedeelte, maar hij maakt ook veel goede beslissingen. Veel respect voor hem."

Milambo klopte al langer op de deur bij Feyenoord, maar lijkt dit seizoen onder Priske echt door te breken. De negentienjarige middenvelder knokte zich onder de Deense oefenmeester in de Feyenoord-basis en is daar inmiddels niet meer uit weg te denken. Naast zijn twee treffers tegen Benfica in de Champions League, was hij drie weken terug ook trefzeker op bezoek bij Girona. Ook in de Eredivisie heeft Milambo al twee treffers achter zijn naam staan.

Milambo maakt ‘belachelijke’ indruk

Niet alleen Priske is onder de indruk van Milambo, ook Ziggo Sport-analisten Youri Mulder en Royston Drenthe komen superlatieven tekort voor de jongeling. “Zijn voetenwerk, hé. Dat is geweldig!”, begint Mulder. Drenthe doet er een schepje bovenop: “Belachelijk… zijn voetenwerk is op dit moment – volgens mij – een van de beste die ik zie. Hij is héél lichtvoetig", sluit de analist af.

