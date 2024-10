Harde conclusie over Oranje: spelers doen tegen Duitsland iets wat Koeman 'never nooit meer zo wilde zien'

Over het optreden van het Nederlands elftal in en tegen Duitsland valt heel veel te zeggen. Volgens Maarten Wijffels leerde de formatie van bondscoach Ronald Koeman niet van een ‘voetbalprobleem’ uit eerdere wedstrijden. De verslaggever van het Algemeen Dagblad zag de spelers van Oranje iets flikken wat Koeman ‘never nooit meer zo wilde zien’: middenvelders die werden gedekt inspelen met korte passes.

Wijffels trekt in de nasleep van de ontmoeting tussen Duitsland en Nederland in de Nations League een snoeiharde conclusie. Volgens de verslaggever is het Oranje na de blamerende optredens tegen Italië in de troostfinale van de Nations League vorig jaar én Oostenrijk tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland opnieuw gelukt om ‘zwaar door de ondergrens heen te gaan’ tegen een land ‘dat nog niet eens met zijn beste team aantrad’. “Zeker Oostenrijk en Duitsland hebben iets gemeen: het zijn teams met een duidelijk spelidee, ontwikkeld door bondscoaches die echt ‘trainer’ zijn. Ralf Rangnick en Julian Nagelsmann zijn elke interlandperiode druk om dat idee verder in te slijpen. Of ze maken een voetbalprobleem trainbaar dat ze zijn tegengekomen bij interlands”, zo leest het.

Wijffels constateerde bij Oranje juist het tegenovergestelde: er is niet geleerd van een voetbalprobleem uit eerdere wedstrijden. “In de opbouw van achteruit gingen verdedigers de fout in met korte passes op middenvelders die werden gedekt. Gevolg: balverlies en kansen tegen. Het leek op wat een jaar geleden al mis ging uit in Ierland”, zo schrijft Wijffels. De verslaggever doelt op een inschattingsfout van Mark Flekken. De doelman wilde Frenkie de Jong inspelen, maar de middenvelder werd op dat moment fel op de huid gejaagd. Een doelpunt kon in eerste instantie nog voorkomen worden, maar uit de daaropvolgende hoekschop werd er hands gemaakt door Virgil van Dijk en kon Ierland vanaf de stip alsnog toeslaan.

“Daarvan zei Koeman toen dat hij het ‘never nooit’ meer zo wilde zien”, zo weet Wijffels zich nog te herinneren. De bondscoach nam die woorden een paar maanden vóór het duel met Ierland (1-2 winst) ook al in de mond. Na het pijnlijke verlies (4-0) tegen Frankrijk op 24 maart 2023 liet Koeman er geen misverstand over bestaan. “Het ging mij erom dat we fouten maken op plaatsen waar je dat never nooit mag doen. Fouten maken dat mag, maar niet daar! Dat heeft ook niets te maken met de mensen die er niet bij waren. Dat mag niet! Punt”, zo was Koeman destijds al streng voor zijn ploeg. De keuzeheer zag zijn spelers tegen Frankrijk de ene na de andere kinderachtige fout maken, onder meer op zo’n twintig meter van het eigen doel. De Fransen profiteerden dankbaar en gingen na zeven minuten al met 2-0 aan de leiding.

