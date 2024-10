Krabbendam voorziet ‘serieus probleem’ voor Oranje onder Koeman

Martijn Krabbendam vreest voor de toekomst van het Nederlands elftal onder Ronald Koeman, zo schrijft hij in Voetbal International. De volger van Feyenoord en Oranje denkt dat de spelers niet kunnen opbrengen wat de bondscoach graag wil zien op het veld.

Oranje kende bepaald geen goede interlandperiode. Nadat er vrijdagavond ternauwernood gelijk werd gespeeld op bezoek bij Hongarije (1-1), mocht Nederland in München van geluk spreken dat Duitsland het slechts bij 1-0 liet. Hoewel Koeman nu alweer anderhalf jaar voor de groep staat bij het Nederlands elftal en het in die periode tot de halve finale van het EK schopte, is er volgens Krabbendam nog altijd geen sprake van een ‘stevig fundament’.

“De ploeg wist bovendien nog niet een keer van een topland te winnen, terwijl het zelf wel twee keer door de ondergrens zakte”, luidt het oordeel. Nadat Oranje op het EK werd vernederd door Oostenrijk, overkwam het de ploeg van Koeman maandagavond nogmaals tegen een flink gehavend Duitsland. “Het niet tijdig herkennen van wat een tegenstander doet en daarop niet kunnen inspelen, is een probleem. Zien de spelers het niet? Of worden ze wellicht onvoldoende voorbereid?”

Krabbendam vreest voor toekomst Oranje en Koeman

Ondanks twee matige resultaten heeft Oranje kwalificatie voor de kwartfinales van de Nations League nog volledig in eigen hand. Toch komen er bij Krabbendam na afloop van de twee interlands nog vragen op. “Hoe kunnen spelers van topniveau toch zo door de ondergrens zakken?” De journalist ziet een verschil tussen wat Koeman van zijn spelers verlangt en wat ze kunne opbrengen. “Als de discrepantie zo groot is als vrijdagavond in Hongarije en vooral maandagavond in München, is er toch sprake van een serieus probleem.” De Oranje-volger stelt dat de duels van november met Hongarije en Bosnië en Herzegovina cruciaal zijn. “Dan zal blijken of de spelers van het Nederlands elftal en de bondscoach elkaar nog wel écht begrijpen.”

Vind jij dat Ronald Koeman de juiste man is om Oranje te leiden? Laden... 12.7% Ja, hij heeft de kwaliteiten 72.1% Nee, tijd voor een nieuwe bondscoach 15.2% Twijfel, geef hem nog wat tijd 165 stemmen

