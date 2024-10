Koeman gefileerd na Duitsland – Nederland: ‘Het is geen toeval meer’

Het Nederlands elftal begon op bezoek bij Duitsland (1-0) erg slecht aan de wedstrijd, zo zag Leon ten Voorde. De journalist van Tubantia geeft bij Voetbalpraat op ESPN aan dat dit een vaker voorkomend probleem is bij Oranje en dat dit inmiddels geen toeval meer genoemd kan worden.

Nederland kwam in de openingsfase niet goed voor de dag tegen Duitsland. Al binnen twee minuten lag de bal in het net, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. “Je had daarvoor al het gevoel van: ‘Waar kijk je naar?’ Vanaf het begin klopte er al helemaal niks van”, begint Ten Voorde. “Zoals wel vaker bij het Nederlands elftal vraag je je af met wat voor plan ze het veld ingestuurd zijn. Er klopte echt helemaal niks van. Ronald Koeman moest, zoals zo vaak, in de rust de boel repareren.”

Dat repareren deed de bondscoach door Tijjani Reijnders en Quinten Timber naar de kant te halen, waarna Mats Wieffer en Donyell Malen in de ploeg kwamen. “Door de komst van Wieffer lukte dat enigszins”, legt de journalist uit, die zag dat het zowel aan de bal als zonder bal erg matig was. “Dat je aan de bal slecht bent, kan een keer, maar zonder… Er klopte echt helemaal niks van.” Ten Voorde begint inmiddels ook een patroon te zien. “Het Nederlands elftal begint onder Koeman zo vaak slecht aan een wedstrijd, ook al in zijn eerste periode en op het EK, en nu dus weer.”

Zwak begin Oranje geen toeval meer

Later komt het feit dat het spel van Oranje er chaotisch uitzag weer ter sprake, waarbij Ten Voorde zijn statement benadrukt. “Het is zo vaak chaos bij het Nederlands elftal onder Koeman”, legt hij uit. Kees Kwakman is het ermee eens en benoemt de EK-wedstrijden tegen Polen, Oostenrijk en Engeland. “Op een gegeven moment is het geen toeval meer”, stelt Ten Voorde.

Ben jij het eens met de kritiek van Ten Voorde op het spel van Oranje onder Koeman? Laden... 97.3% Ja 2.7% Nee 184 stemmen

