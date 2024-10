Kwakman eist wissel bij Oranje: ‘Dan heb je de analyse niet goed gedaan’

Ronald Koeman moet in het vervolg opstellen, zo stelt Kees Kwakman bij Voetbalpraat op ESPN. Volgens de analist had Duitsland te veel ruimte aan de rechterkant van Oranje, wat door de vleugelverdediger van Bayer Leverkusen op te stellen kon worden opgelost.

“We overschatten onszelf gewoon”, begint Kwakman zijn betoog. “De hele eerste helft heeft die Mittelstädt hoog aan de linkerkant gestaan. Die Leweling kwam dan naar binnen. Zet gewoon Frimpong daar neer!”, uit hij zijn frustratie richting de technische staf van Oranje. “Die kun je toch prima als wingback opstellen? Hij doet verdedigend zijn werk en aanvallend kan hij met zijn snelheid bijdragen.”

Perez vraagt vervolgens op welk punt Ronald Koeman Frimpong dan in het veld had moeten zetten. “Gewoon vanaf het begin”, antwoordt Kwakman. Wanneer Perez vervolgens suggereert dat de technische staf het probleem niet had voorzien, antwoordt de oud-speler van NAC en FC Volendam fel. “Dan hebben ze de analyse niet goed gedaan!” Daar kan Perez zich wel in vinden. “Ze wilden waarschijnlijk uitgaan van hun eigen kracht”, voegt Kwakman eraan toe. “Pas je gewoon aan!”

Hoewel Kwakman zag dat veel spelers hun niveau niet haalden, wil hij de meeste schuld van het zwakke spel toch bij de technische staf leggen. “Natuurlijk zijn de spelers ook verantwoordelijk, maar je zag echt twijfels in het veld bij het druk zetten”, analyseert hij. “Het veld was te groot. Als Duitsland een lange bal koos, was de afvallende bal continu voor een Duitser”, besluit hij.

