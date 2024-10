Ronald Koeman verbaast met zeer pijnlijke uitspraak over de gehele selectie van Oranje

Ronald Koeman heeft maandagavond voor verbazing gezorgd tijdens zijn interview met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. De bondscoach gaf aan niet geschrokken te zijn van het optreden van zijn ploeg, aangezien dit 'inherent aan zijn elftal' is. Voetbal International-journalist Sander Janssen kijkt op van dit verwijt van de bondscoach.

Na afloop van de wedstrijd nam een chagrijnige Koeman plaats in de studio van de NOS in München, waarna hij met verslaggever Stekelenburg de wanvertoning van het Nederlands elftal besprak. Dat deed de bondscoach met felle woorden voor zijn elftal: "We komen tekort op alle facetten van het voetbal", was een van zijn quotes, terwijl hij ook wat mysterieus bleef met de uitspraak: "Ik schrik er niet van. Dit is inherent aan dit elftal."

Juist die opmerking zorgt een dag later voor verbazing. In de podcast VI ZSM van Voetbal International wordt deze specifieke opmerking van de bondscoach geanalyseerd: "Ik vond dit een hele rare uitspraak. Ik snap ook eigenlijk niet wat hij ermee bedoelde. Ik zou het lezen als: met dit elftal kan je ook niet zo ver komen. Dat zou ik heel raar vinden, want er staan gewoon elf spelers op het veld die flink wat hebben laten zien", geeft Janssen aan.

De verslaggever van het medium vervolgt: "Nederland mist wat spelers, maar moet veel meer kunnen brengen dan dit. Dat Koeman dan zegt dat hij hier niet van schrikt omdat dit inherent is aan dit elftal, dat zou ik als speler ook vreemd vinden. Dan zou ik denken: wat denkt die trainer eigenlijk over ons? Misschien is het een wat ongelukkige uitspraak, dat hij het niet helemaal zo bedoelde", sluit Janssen nog enigszins hoopvol af.

Ook Rafael van der Vaart keek maandagavond raar op van de uitspraak van de bondscoach van het Nederlands elftal: "We moeten nou ook niet doen alsof alles slecht is. Maar ik vond wel dat hij zei 'Dit heb je met dit elftal', dat vond ik wel dat hij dat nog wat meer uit had mogen leggen. Dus eigenlijk: inherent aan dit elftal. Ik vond dat best wel een grote uitspraak."

Vind jij dat Ronald Koeman de juiste coach is voor het Nederlands elftal? Laden... 20.9% Ja, ik heb er nog vertrouwen in 59.2% Nee, tijd voor een nieuwe coach 19.9% Ik heb twijfels 2417 stemmen

