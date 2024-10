Johan Derksen wordt 'misselijk' van Ajax-speler: 'Echt belachelijk!'

wees Ajax afgelopen zondag (gister) de weg tegen Heracles Almelo (3-4). De spits was goud waard na zijn invalbeurt met twee doelpunten. Eén doelpunt kwam tot stand door een penalty die hij zelf versierde, al is Johan Derksen hier minder over te spreken.

Weghorst liet zich, op het eerste oog, gemakkelijk vallen in de zestien, maar dook gretig naar het gras. Scheidsrechter Edwin van de Graaf wees onverbiddelijk naar de stip. De van Burnley overgekomen aanvaller benutte het buitenkansje en bracht Ajax weer op voorsprong. “Natuurlijk is dit geen penalty. Echt belachelijk, echt belachelijk!”, oordeelt Derksen bij Vandaag Inside. “Ik word misselijk van Weghorst, die dan neerstort alsof ‘ie een doodschop krijgt”, gaat Derksen verder.

AZ krijgt razendsnelle rode kaart én tegendoelpunt van PSV, Martens doet pijnlijke ingreep

Ook Guus Til was dit weekend betrokken bij een rode kaart. De middenvelder van PSV werd zaterdagavond onderuitgehaald door David Møller Wolfe, die mocht inrukken. “Hoe kun je hem nou rood geven?!”, vraagt René van der Gijp aan Derksen, die kort maar krachtig reageert: “Lachwekkend! Het was eigenlijk niet eens een gele kaart”

“Die scheidsrechters worden helemaal volgepropt met opdrachten en ze zien het spel niet meer. Ze volgen gewoon blind de spelregels…”, sluit een geïrriteerde Derksen af.

