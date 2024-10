Juventus geeft duidelijkheid over blessure van Koopmeiners, herstelperiode ongewis

heeft in het thuisduel met Cagliari (1-1) een ribblessure opgelopen. Dat meldt zijn club Juventus via de officiële kanalen. Het is volgens De Oude Dame geen ernstige blessure, maar hoelang het herstel gaat duren is onduidelijk.

Juventus geeft aan dat er sprake is van een ‘licht ontwrichte fractuur’ in de ribben van Koopmeiners. Een ernstige blessure is hiermee uitgesloten en de 26-jarige middenvelder zal ook niet geopereerd hoeven worden. De komende periode krijgt Koopmeiners ‘de juiste therapie’. Het is niet duidelijk hoelang Koopmeiners uit de running is. Wel verwacht de Italiaanse topclub binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over het herstel van de middenvelder.

Juventus hervat de competitie na de interlandperiode op 19 oktober tegen Lazio. Drie dagen later neemt De Oude Dame het in de competitiefase van de Champions League op tegen VfB Stuttgart. Of Koopmeiners deze wedstrijden gaat halen, is vooralsnog niet bekend.

Streep door Nederlands elftal voor Koopmeiners

Aanvankelijk zat Koopmeiners bij de 23-koppige selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland. Door de ribblessure heeft Koopmeiners zich moeten afmelden. Hij wordt bij Oranje vervangen door Guus Til, al overwoog Koeman ook Steijn op te roepen.

Bollettino medico | Le condizioni di Koopmeiners — JuventusFC (@juventusfc) October 10, 2024

