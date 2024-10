Kenneth Perez verheft stem: 'Waar zit ik naar te kijken?! Wat voegt hij toe?'

Kenneth Perez vraagt zich af of wel voldoende bijdraagt aan het Nederlands elftal. De analist van ESPN zou liever Donyell Malen op de rechterflank zien spelen. In de verloren wedstrijd tegen Duitsland moest Malen het stellen met een invalbeurt.

Simons kon in München, op een schot op de lat na, geen grote impact maken. "Ik blijf misschien wel die Simons naar voren halen...", begint Perez bij Voetbalpraat, waarna hij zijn stem verheft. "Ik weet gewoon niet waar ik naar zit te kijken! Het is een zeer talentvolle speler, dat hebben we gezien, maar ik weet niet wat hij toevoegt aan dit elftal."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Vaart ziet Oranje-interview: 'Nog één prikkie en hij was geëxplodeerd'

Perez is ook kritisch over Simons' rol bij het nemen van standaardsituaties. "Ja, hij neemt corners en vrije trappen, maar dat werkt voor geen meter. Daar moeten ze echt mee kappen", klaagt hij. In tegenstelling tot Simons ziet Perez meer potentie in Malen. "Als ik dan Donyell Malen zie... Daar zit spitzigkeit in, daar zit doelgerichtheid in. Hij heeft een vlammend schot."

'Liever Malen op de rechterflank'

Malen viel aan het begin van de tweede helft in. Perez roemt zijn snelheid en diepgang en ziet Malen liever op de flank dan Simons. Volgens Perez moet het Nederlands elftal kijken naar wie de beste optie is op de rechterflank, ongeacht of diegene een typische buitenspeler is. "Op links is Cody Gakpo de beste, die plek is bezet. Op rechts is dat denk ik toch Donyell Malen. Iemand die een goal kan maken", legt hij uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse voetbalfans verlangen terug naar voormalig international

'Je kunt net zo goed Stevie Wonder daar zetten', wordt gezegd over een bekritiseerde international van Oranje.