Kevin Behrens schokt VfL Wolfsburg: 'Ik ga deze gayshit niet signeren'

VfL Wolfsburg is niet blij met recente uitspraken van . Volgens BILD weigerde de spits een shirt met regenboogkleuren te signeren. "Ik ga die gayshit niet signeren", zou de spits hebben gezegd.

Het incident zou zich eind september hebben voorgedaan. Op verzoek van de marketingafdeling van Wolfsburg waren meerdere spelers aanwezig bij een ‘signeersessie’. De spelers signeerden diverse clubartikelen, die vervolgens kunnen worden verkocht, verloot onder fans of aan het goede doel worden gedoneerd.

Behrens kreeg de vraag om een speciale editie van het wedstrijdshirt te signeren, waarop het clublogo en de sponsornamen in regenboogkleuren waren afgebeeld. Behrens zou meermaals hebben geweigerd zijn krabbel te zetten. “Ik ga die gayshit niet signeren”, zei hij daarbij.

Bij de clubleiding werd melding gemaakt van het incident. Behrens moest zich verantwoorden bij sportief directeur Sebastian Schindzielorz en zou hebben gezegd dat hij geen afkeer heeft van homoseksuelen. De 33-jarige spits, die bij Wolfsburg voornamelijk op de bank zit, reageert ook tegenover BILD.

Behrens biedt excuses aan

“Mijn spontane uitspraken waren absoluut niet goed. Ik wil me daarvoor verontschuldigen", zegt Behrens. "We hebben de kwestie intern besproken en daar wil ik het verder bij laten." In een statement laat Wolfsburg zelf weten dat de uitspraak van Behrens 'niet past bij het standpunt van de club' en dat het incident 'meteen intern is afgehandeld'. "VfL Wolfsburg is zich bewust van zijn maatschappelijke rol. De club en de werknemers staan voor diversiteit en tolerantie. Fundamentele waarden als respect, eerlijkheid en openheid zijn altijd verankerd geweest in de filosofie van de club."

Wolfsburg was in Duitsland de eerste club die aanvoerdersbanden in regenboogkleuren droeg in alle geledingen van de club. In de fanshop worden diverse artikelen in regenboogkleuren verkocht. Ieder jaar doorlopen alle werknemers, waaronder de spelers, een diversiteitstraining. De club was niet blij toen middenvelder Josip Brekalo in 2018 een regenboogband weigerde te dragen. In 2023 zorgde toenmalig Wolfsburg-speler Felix Nmecha voor geschokte reacties met meerdere anti-lhbti-uitingen.

