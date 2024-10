Koeman krijgt forse veeg uit de pan na Bergwijn-kritiek: ‘Ik vind deze statements verwerpelijk’

Esteve Calzada, algemeen directeur van het Saudische Al-Hilal, is niet te spreken over de uitlatingen van Ronald Koeman over . De Spaanse directeur vindt het belachelijk dat de keuzeheer van het Nederlands elftal de vleugelaanvaller niet meer wil selecteren vanwege zijn keuze voor Al-Ittihad.

Bergwijn maakte vlak voor het sluiten van de transfermarkt de overstap van Ajax naar de Saudische club. Vervolgens had Koeman enkele dagen daarna op de persconferentie van het Nederlands elftal een duidelijke boodschap voor de vleugelaanvaller. "In het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, is duidelijk dat sportieve ambitie niet de boventoon voert. Of het boek voor hem dicht is? Ja, in principe wel.”

Calzada ging tijdens een persmoment op The Summit, een bijeenkomst van topsportbestuurders in Londen, in op de uitlatingen van Koeman. “Als iemand die in dit land leeft en ervan houdt, vind ik deze statements verwerpelijk”, trekt de directeur, die geciteerd wordt door persbureau Reuters, fel van leer. “Het is gewoon niet eerlijk, niet juist.” Het is niet de eerste keer dat Koeman ernstig bekritiseerd wordt naar aanleiding van zijn uitspraken over Bergwijn. Ook Al-Hilal-trainer Jorge Jesus pakte de bondscoach keihard aan.

Calzada trekt vergelijking met andere internationals

De directeur haalt daarbij ook andere spelers aan die in Saudi-Arabië spelen en nog ‘gewoon’ international zijn. “Als je kijkt naar de spelers die naar Saudi-Arabië komen, dan gaan de toppers bijna allemaal met hun nationale team op pad. Kijk naar Aymeric Laporte, Ruben Neves, Cristiano Ronaldo en Bono. Ze worden allemaal nog steeds opgeroepen."

“Laporte is zelfs kampioen van Europa geworden nadat hij naar Saoedi-Arabië kwam”, vervol Calzada, die de uitspraken van Koeman niet aan zag komen. “Daarom komt dit voor mij een beetje uit het niets. Het zal voortkomen uit gebrek aan kennis over de kwaliteit van de competitie. Als je wedstrijden kijkt, dan zie je de goede faciliteiten en dat het wel ongeveer gelijk staat aan de Europese standaarden”, besluit hij.

