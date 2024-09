Koeman keihard aangepakt: 'Wie dat zegt, weet van niks'

maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad. De buitenspeler kreeg veel kritiek op deze transfer, waaronder van bondscoach Ronald Koeman. Al-Hilal-trainer Jorge Jesus heeft het inmiddels voor Bergwijn opgenomen.

Na de transfer van Bergwijn naar Saudi-Arabië is het boek voor hem gesloten bij Oranje, zo liet Ronald Koeman weten op de persconferentie van begin september. De buitenspeler vond het jammer dat hij dit op deze manier moest horen, in plaats van dat de bondscoach hem belde. Later gaf Koeman aan te begrijpen dat Bergwijn heeft gereageerd, maar dat hij zelf vindt dat de overstap naar het Midden-Oosten niet van ambitie getuigt. Na zijn debuut liet de voormalig Ajacied weten dat de bondscoach eerst maar eens moet komen kijken, alvorens hij zijn mening mag hebben over het niveau in de Saudi Pro League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Godts gaat in op vertrek Forbs en Bergwijn: ‘Ik denk dat het wel duidelijk was’

De uitspraken van Koeman zijn niet alleen Bergwijn ter ore gekomen. In gesprek met het Portugese A Bola laat Jesus, trainer van Al-Hilal, weten de uitspraken van de Nederlandse bondscoach vernomen te hebben. “Koeman sprak ook over zijn eigen competitie”, doelt de Portugese trainer op de Eredivise. “Dat is een van de zwakste competities van Europa”, stelt hij. Volgens Jesus kan Koeman dan ook niet stellen dat een transfer naar Saudi-Arabië van weinig ambitie getuigt. “Hij kent de Saudische competitie niet eens. De spelers hier zijn veel beter dan in de Eredivisie. Het is niet eens met elkaar te vergelijken. Iedereen die de Saudische competitie vergelijkt met Europese competities, weet van niets”, luidt het harde oordeel.

LEES OOK: Vriendin van Steven Bergwijn plaatst veelzeggende boodschap op Instagram Story

Bergwijn begint uitstekend bij Al-Ittihad

Bergwijn is tot dusver heel sterk begonnen bij zijn nieuwe club. Bij zijn debuut was de buitenspeler direct goed voor twee assists, terwijl hij vrijdagavond tekende voor zijn eerste treffer namens de Saudische club. Na vijf duels staat Al-Ittihad op bovenaan in de Saudi Pro League. Wel heeft het een wedstrijd meer gespeeld dan nummer twee Al-Hilal, dat eveneens twaalf punten heeft.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.