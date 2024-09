Godts gaat in op vertrek Forbs en Bergwijn: ‘Ik denk dat het wel duidelijk was’

was naast uitblinker Kian Fitz-Jim de grote man bij Ajax met twee doelpunten tegen Besiktas (4-0). De Belgische vleugelaanvaller krijgt door het vertrek van Carlos Forbs en veel speeltijd onder Francesco Farioli. Dat het tweetal de deur achter zich dicht trok in Amsterdam zorgde alleen wel voor teleurstelling bij Godts.

"Het was een heerlijke avond", steekt Godts van wal in gesprek met Noa Vahle van Ziggo Sport. “Veel doelpunten en goed gespeeld. In elk opzicht waren we goed. Vanuit de opbouw ging het goed, dan zie je dat we makkelijk bij de aanval komen. We hebben alles gedaan wat de trainer ons vroeg. In de opbouw zie je dan dat we goed uitkomen en dan ook kunnen scoren.”

Voor Godts zelf was het ook een meer dan prima avond. “Het is lekker dat ik eindelijk twee keer heb kunnen scoren. Dat is gewoon leuk”, vervolgt hij. “In de tweede helft, na die tweede en de derde goal, ontstonden er nog meer ruimtes. Daardoor was er meer ruimte zodat ik meer aan de bal kon komen.”

Godts baalt van vertrek Forbs en Bergwijn

Vlak voor de deadline van de transferwindow vertrokken Forbs (Wolverhampton Wanderers) en Bergwijn (Al-Ittihad) bij Ajax. Wat Godts toen dacht? “Ik dacht niet heel veel. Het waren twee goede vrienden van me, dus ik had ze liever hier gehad”, is de Belg eerlijk. “Natuurlijk betekent het wel dat ik meer ging spelen. Ik denk dat het wel duidelijk was dat ik dan de enige was bij het eerste op die positie, dus probeer ik dat zo goed mogelijk in te vullen. Vandaag ging het heel goed."

Mika Godts straalt na het maken van zijn twee doelpunten ✨

