Lamine Yamal verklaart zichtbare frustratie na wissel: 'Ik zei tegen Flick...'

heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn gefrustreerde reactie op zijn wissel in het LaLiga-duel tussen Alavés en FC Barcelona, afgelopen zondag. De zeventienjarige aanvaller leek niet blij met de beslissing van zijn trainer Hans-Dieter Flick om hem naar de kant te halen, maar bezweert dat er wat anders speelde.

Barcelona revancheerde zich zondag voor de verrassende eerste nederlaag van het seizoen, een week eerder op bezoek bij Osasuna (4-2). In Baskenland zorgde routinier Robert Lewandowski er met een hattrick in het eerste halfuur voor dat de 0-3 eindstand al bij rust bereikt was. Yamal had tegen Alavés andermaal een basisplaats, maar werd in minuut 67 naar de kant gehaald en afgelost door Ansu Fati.

Yamal leek daarna in woord en gebaar zijn onvrede over het besluit van Flick om hem vroegtijdig te wisselen te uiten, maar verklaart in gesprek met Mundo Deportivo dat de vork anders in de steel zit. "Nee, meer dan kwaad was ik niet tevreden met mijn wedstrijd. Ik vraag heel veel van mezelf, die lijn moet ik volgen om honderd procent te presteren", zegt de aanvaller.

"Hij (Flick, red.) vroeg me waarom ik zo was, of het door mijn wissel of door mijn spel kwam. Ik heb hem verteld dat ik het team had kunnen helpen en dat ik er de volgende wedstrijd weer helemaal zou staan." Yamal zegt verder een prima verstandhouding met de opvolger van Xavi Hernández te hebben: "Hij is heel close met ons, of je nou veel of weinig speelt. Dat geldt ook voor de veteranen, hij geeft iedereen veel vertrouwen, wat je ook terug kunt zien in het team", besluit de Europees kampioen.

