Overbelasting in voetballerij: EK-ster moet trainingskamp Spanje verlaten

is door de medische staf van de Spaanse voetbalploeg naar huis gestuurd. Niet vanwege een blessure, maar omdat er overbelasting werd geconstateerd bij het jonge talent.

Yamal beleeft in 2024 het jaar van zijn grote doorbraak. Na zijn debuut in het eerste van FC Barcelona, begin vorig jaar, is hij uitgegroeid tot vaste waarde voor de ploeg uit Catalonië. Bovendien werd hij opgeroepen voor de Spaanse selectie van het EK van afgelopen zomer. In zeven wedstrijden op dat toernooi scoorde hij één doelpunt en gaf hij vier assists. Met Yamal als een van de uitblinkers won La Furia Roja het EK.

Dit seizoen gaat de jongeling vrolijk verder waarmee hij begonnen is. In LaLiga heeft hij al vier goals en vijf assists achter zijn naam staan in negen wedstrijden, terwijl hij ook al een doelpunt maakte in de Champions League. Het probleem: op zijn jonge leeftijd speelt hij praktisch al alle wedstrijden, voor zijn club en zijn land.

Dat lijkt nu zijn tol te gaan eisen. Na de wedstrijd Spanje - Denemarken (1-0), waarin Yamal 90 minuten in actie kwam, had de aanvaller wat fysieke klachten. Een blessure werd niet geconstateerd, maar onder het mom van 'overbelasting' werd Yamal wel naar huis gestuurd. De medische staf kwam samen met de buitenspeler zelf tot de conclusie dat rust gunnen een goede optie zou zijn. Het past goed bij de actuele discussie, waarover Rodri bijvoorbeeld zijn stem liet horen: spelen de voetballers momenteel te veel wedstrijden?

