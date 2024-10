Arne Slot incasseert vlak voor loodzware periode een enorme domper

staat circa zes weken aan de kant met een hamstringblessure, zo melden diverse media in Engeland. De doelman van Liverpool raakte zaterdag geblesseerd in de gewonnen uitwedstrijd tegen Crystal Palace (0-1).

Alisson moest zich al afmelden voor de huidige interlandperiode met Brazilië en naar verwachting mist hij ook de eerstvolgende interlandbreak, medio november. Hij wordt pas na die interlands weer terugverwacht bij Liverpool.

De keeper lijkt daardoor de competitiewedstrijden tegen Chelsea (thuis), Arsenal (uit), Brighton & Hove Albion (thuis) en Aston Villa (thuis) te gaan missen, evenals de Champions League-wedstrijden tegen RB Leipzig (uit) en Bayer Leverkusen (thuis).

Het nieuws is een grote domper voor trainer Arne Slot, die in een loodzware periode niet kan beschikken over zijn eerste keeper. Tegen Crystal Palace werd Alisson vervangen door Vitezslav Jaros, maar normaliter is Caoimhin Kelleher de tweede doelman bij Liverpool. Hij ontbrak tegen Crystal Palace echter vanwege ziekte.

