Luuk de Jong toont forse wond aan de camera en laat Milan van Dongen schrikken: 'Zo!'

is niet ongeschonden uit de wedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam (2-1) gekomen. De spits van PSV liep een forse hoofdwond op na een kopduel met tegenstander Pelle Clement, die ook geblesseerd raakte bij het moment. Beide spelers moesten zich laten vervangen.

De Jong bloedde hevig en liet zijn wond hechten. Het is zeker niet de eerste hoofdwond uit zijn carrière. “Ik denk dat je inmiddels een aardige compilatie kunt maken”, moet hij lachend toegeven bij ESPN. “Het gaat wel goed. Het is een beetje gezwollen. Drie hechtingen erin. Gelukkig hebben we nu even rust, dus dat scheelt”, doelt hij op de aankomende interlandperiode.”

Milan van Dongen vraagt De Jong om zijn hoofdwond te tonen en schrikt van het resultaat. “Zo! Zo, even serieus… Ze hebben je goed geraakt.” De Jong was verrast door Clement, die met volle overgave het kopduel inging om de kopkans voor De Jong te verijdelen. “Ten koste van alles wil hij ‘m wegkoppen. Met alles wat hij heeft springt hij naar achteren. Dat verwacht je eigenlijk niet. Ik wilde ‘m richting goal koppen. Dan kom je hard tegen elkaar aan. Helaas gebeurt dat soms in het voetbal.”

De Jong wist al snel dat hij gewisseld wilde worden. “Ik zag het behoorlijk bloeden. Dan kun je er wel nietjes in gooien, maar ik voelde ook de druk van de zwelling… Dan is het beter om het gewoon goed te hechten. Gelukkig hebben we een fantastische jongen die mij kan vervangen”, verwijst hij naar Ricardo Pepi.

