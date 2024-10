Marciano Vink lovend: 'In en rond de zestien is hij de beste van Nederland'

Marciano Vink steekt zaterdagavond in De Eretribune op ESPN de loftrompet over . De Amerikaan ontbreekt in de basisopstelling van PSV, dat in Alkmaar tegen AZ gaat proberen de foutloze status in de Eredivisie te behouden.

PSV-trainer Peter Bosz, die zijn schorsing teruggedraaid zag worden door de tuchtcommissie en dus 'gewoon' op de bank zit in het AFAS Stadion, kiest voor enkele verrassingen in zijn basiself. Zo staat Rick Karsdorp voor het eerst dit seizoen aan de aftrap in een officieel duel heeft Noa Lang zijn eerste basisplaats sinds 24 augustus te pakken, waardoor Tillman op de bank plaatsneemt.

Karim El Ahmadi geeft hoog op over de kwaliteiten van Tillman, maar stelt dat de linksbuitenpositie niet de juiste is voor de Amerikaan: 'Op acht of tien vind ik hem nóg beter", aldus de oud-prof. Vink is ook onder de indruk: "Tillman is in Nederland de beste in en rond de zestien. Handelingssnelheid, techniek, allemaal fantastisch." Dat betekent overigens niet dat Tillman de beste PSV'er is, zegt Vink: "Persoonlijk vind ik Jerdy Schouten en Olivier Boscagli net zo goed of misschien wel beter. Alleen: het is niet te vergelijken."

Overigens heeft Tillman nog wel stappen te zetten, ziet Vink: "Als hij Gakpo-cijfers gaat overleggen, wat die het laatste half jaar deed. Die had volgens mij in veertien wedstrijden negen goals en dertien assists, of zoiets", denkt de analist, die het bijna goed heeft: Gakpo scoorde inderdaad negen keer in de eerste helft van het seizoen 2022/23, maar gaf twaalf assists voor hij naar Liverpool vertrok. "Dat zijn cijfers die Tillman in een heel seizoen gehaald heeft. Hij heeft zeker een potentieel, maar om te zeggen dat hij de beste van de Eredivisie is..."

Bosz verklaart wisselbeurt Tillman tegen AZ

Voor de camera's van ESPN legt Bosz uit waarom hij Tillman op de bank houdt in Alkmaar. De oorzaak moet worden gezocht in de voorbije interlandperiode: "Hij is een van de jongens die over de plas is gekomen. Als je goede vervangers hebt, kun je hem rust geven", laat de coach weten. Tillman kwam afgelopen woensdag nog ruim een uur in actie voor de Verenigde Staten, in een met 2-0 verloren oefenduel met Mexico.

Peter Bosz licht de keus voor zijn basiself toe 🗣️#azpsv — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2024

