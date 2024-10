Van Basten benaderd door Slot: ‘Ik zou het ontzettend leuk vinden als…’

Arne Slot heeft Marco van Basten live op televisie uitgenodigd om een keer naar Liverpool te komen. In een videoboodschap voor de zestigste verjaardag van de voormalig aanvaller stelt de trainer dat ze dan later moeten bespreken of Van Basten tips kan geven aan de spitsen van Liverpool.

Van Basten viert donderdag zijn zestigste verjaardag. In de uitzending van Rondo van maandag wordt hier uitgebreid bij stilgestaan met videoboodschappen van verschillende mensen uit de voetballerij. Aan het einde van de aflevering komt een video van Slot binnen.

“Ik hoor net de hele discussie over Brian Brobbey”, steekt de oefenmeester van Liverpool van wal. “Daar sta je niet meer voor open, maar ik zou het ontzettend leuk vinden als je een keer een dagje naar Liverpool wil komen. Of je dan wel of niet met onze spitsen gaat werken, moeten we het later maar een keer over hebben.” De trainer besluit zijn video door aan te geven dat hij hoopt dat Van Basten langskomt op Anfield.

Na afloop van de boodschap van Slot moet Van Basten lachen. “Ik ben nog nooit in Liverpool geweest, dus het kan”, stelt hij grijnzend. “Ik ga binnenkort naar Real Madrid, naar Ancelotti, maar daarna gaan we naar Liverpool”, belooft de voormalig spits.

