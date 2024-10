Mark van Bommel onthult concrete interesse van sensatie uit de Champions League

Benfica heeft meer dan serieuze interesse getoond in de diensten van Mark van Bommel, zo heeft de trainer zelf bevestigd in het L1-programma Tafel Voetbal. Van Bommel had twijfels, waardoor hij besloot niet in te gaan op de interesse van de nummer drie van Portugal.

Vroeg in het seizoen werd Roger Schmidt door de Portugese grootmacht opzij gezet, waarna de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester werd gestart. Van Bommel was een van de kandidaten om aan de slag te gaan bij de Champions League-deelnemer: "Het is zo concreet geworden dat ik besloten heb om het niet te doen. Het moment is niet goed voor mij", legt Van Bommel uit. De Limburgse trainer stond naast Benfica ook in de belangstelling van Anderlecht.

LEES OOK: Benfica acht dagen voor duel met Feyenoord aangeklaagd wegens matchfixing

Na het vertrek bij Antwerp FC van afgelopen zomer heeft de voormalig middenvelder nog niet het goed gevoel dat hij het mist om op het veld te staan: "De handen jeuken totaal niet. Ik heb wel momenten dat ik wedstrijden zit te kijken en dingen zie, maar het is niet zo dat ik zo snel mogelijk op het veld wil staan."

Dat Van Bommel nu clubloos is heeft voornamelijk te maken met de reden dat hij liever niet midden in het seizoen aan een klus begint: "Ik ben een trainer die graag zijn ideeën overbrengt. Als het écht een grote club is moet je eigenlijk gaan, maar bij een beetje twijfel moet je het niet doen", zegt Van Bommel, die twijfels had bij het Belgische Anderlecht en Benfica, dat het woensdag tegen Feyenoord opneemt in de Champions League. De Portugezen maakten eerder al indruk in het miljardenbal, want onlangs werd Atlético Madrid met 4-0 verslagen.

