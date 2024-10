Martens ergert zich aan PSV'er: ‘Hij gaat pas liggen nadat hij de bal niet goed heeft aangenomen’

De rode kaart van AZ-linksback tegen PSV na een kleine tien minuten beroofde de topper (1-2 winst PSV) van alle spanning. AZ-trainer Maarten Martens heeft zich geërgerd aan de rode kaart van de Noor na het vasthouden van de doorgebroken .

AZ begon de wedstrijd goed tegen PSV, maar na de rode kaart maakte PSV in twaalf minuten twee doelpunten waardoor de wedstrijd gespeeld leek. "Ik vind het heel vervelend dat hij pas gaat liggen nadat hij de bal niet goed heeft aangenomen", wordt Martens geciteerd door De Telegraaf. "Dát is ook een kwaliteit, moet ik toegeven. Want je weet dan dat de scheidsrechter rood kan geven."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Enorme ergernis bij AZ-PSV: 'Grootste galbak ooit op de Nederlandse velden'

Voor AZ was het alweer de vierde nederlaag op rij, waarvan drie in de Eredivisie. Zo ging de ploeg van Martens voor het duel met PSV ook onderuit tegen Fortuna Sittard (1-0), Athletic Club (2-0 en FC Utrecht 1-2. Het is voor Martens bijna een vergelijkbare situatie als toen hij werd aangesteld bij AZ. Hij startte bij de Alkmaarders met drie gelijke spelen en een nederlaag.

De Belgische oefenmeester raakt echter niet van slag en houdt zich vast aan het feit dat hij destijds de boel wist om te keren. “Daarom zeg ik: we moeten gewoon doorgaan, stoïcijns doorgaan. Je ziet verschillende soorten nederlagen, maar je ziet ook een ploeg die blijft vechten. Een gretige ploeg die verliezen heel vervelend vindt, maar die wel vol wil doorgaan en weet dat Tottenham Hotspur er aankomt”, aldus Martens.

LEES OOK: Voormalig speler van PSV en AZ ontloopt straf na vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag

Martens wacht met AZ Europa League-uitwedstrijd tegen Tottenham

Martens gelooft er in dat zijn ploeg de kwaliteit heeft om het wederom om te draaien. Hij beseft zich desalniettemin dat Tottenham Hotspur-uit een lastige wedstrijd is. Het chagrijn van zich afspelen tegen de Engelse topclub? “Daar heb ik het niet zo mee”, reageert hij stellig. “Dat hoor ik al te vaak. Ik geniet pas als we goed spelen en resultaat halen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ-sterkhouder hoopt op Oranje: 'Dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt’

In gesprek met Voetbal International geeft een sterkhouder van AZ aan weleens aan Oranje te denken.