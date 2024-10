Michael Mols: 'Besef meer en meer hoeveel geluk ik heb gehad'

Michael Mols, voormalig speler van clubs als FC Utrecht, Feyenoord, Rangers FC en het Nederlands elftal, beseft 'meer en meer' dat hij heel veel geluk heeft gehad. Ruim een jaar geleden werd de inmiddels 53-jarige oud-spits succesvol geopereerd aan een goedaardige tumor in zijn hoofd.

Tussen 1991 en 2009 maakte Mols exact 150 doelpunten als profvoetballer. Zijn meest productieve jaren beleefde hij eind jaren '90 in het shirt van FC Utrecht. Namens de Domstedelingen scoorde Mols vijftig keer in drie seizoenen. Deze week schuift de aanvaller aan in Café Galgenwaard, de talkshow van FC Utrecht TV die wordt uitgezonden op ESPN en het YouTube-kanaal van de club.

"Het gaat nu perfect met me. Alsof er niets aan de hand was", zegt Mols. "Maar zelf besef ik meer en meer hoeveel geluk ik heb gehad. Daarom zeg ik ook tegen iedereen: gezondheid is het belangrijkste, geniet zoveel mogelijk." Mols legt uit dat er voor de tumor ontdekt werd al wel signalen waren dat er iets niet goed zat: "Ik was daarvoor al drie keer gevallen, uit het niets. Uiteindelijk ging ik een keer boodschappen halen en werd het ineens zwart voor mijn ogen, vijf à tien seconden."

"Dat vertelde ik uiteindelijk bij de dokter. Toen kreeg ik een MRI-scan van mijn hele lichaam en hoofd, en ontdekten ze een golfbal achter mijn oog", vervolgt Mols. Begin oktober 2023 deelde de oud-spits via Instagram dat hij een succesvolle operatie had ondergaan in het UMC in Amsterdam. Inmiddels is hij dus volledig hersteld.

