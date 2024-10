Na alle complimenten klinkt er nu ook een zorgelijke conclusie over de invalbeurt van Wieffer

De invalbeurt van bij het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League bewees dat het niveauverschil tussen de Premier League en Eredivisie ‘immens’ is. Dat concludeert Henk Spaan in de nasleep van de ontmoeting tussen de buurlanden maandagavond. De columnist is geschrokken van het optreden van .

De middenvelder van Feyenoord was in het afgelopen seizoen een van de smaakmakers in Rotterdam-Zuid en werd door bondscoach Ronald Koeman beloond met een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Timber debuteerde in de vriendschappelijke interland tegen Duitsland en had goede papieren om mee te gaan naar het Europees Kampioenschap van afgelopen zomer, maar een kwetsuur stak daar een stokje voor. Timber behoorde vorige maand wél tot de selectie van Oranje en maakte tegen zowel Bosnië en Herzegovina áls Duitsland een goede indruk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Vaart geeft slechts één speler een voldoende tegen Duitsland

Door het ontbreken van onder meer Jerdy Schouten en Joey Veerman mocht Timber het gedurende de huidige interlandperiode tweemaal vanaf het begin laten zien. Maar na zijn moeizame optreden tegen Hongarije zakte hij in en tegen Duitsland evenals zijn ploeggenoten door het ijs. Spaan beoordeelt diens optreden met een 4. “Soms koop je een apparaat waarvan je eerst de gebruikswaanwijzing moet lezen. Wat stond daar allemaal op die tekening met zijn pijltjes en getallen? Zo hulpeloos keek Timber uit zijn ogen na een kwartier tegen Duitsland”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Volgens Spaan begreep Timber er ‘niks’ van. “Hoe kreeg hij zichzelf in hemelsnaam aan de praat? Die Duitsers zaten maar in zijn vaarwater. Een bal aannemen was toch gesneden koek voor hem?”, zo schrijft Spaan. Duitsland liet de middenvelders van het Nederlands elftal geen moment met rust en zat er telkens fel bovenop. Timber had het overduidelijk moeite met de hoge druk die de tegenstander hanteerde. Een groot verschil met de wedstrijden in de Eredivisie. “In De Kuip lieten ze hem altijd zijn gang gaan. Hij kreeg een bal in zijn voeten, draaide zich om, keek om zich heen en begon te dribbelen. Of hij gaf een pass. Alle tijd van de wereld”, aldus Spaan.

LEES OOK: Valentijn Driessen ziet slechts één Nederlander voldoende halen en dat is niet Mats Wieffer

Duidelijke conclusie over invalbeurt Wieffer

Koeman had na 45 minuten genoeg gezien en haalde Timber naar de kant. Voor hem kwam Wieffer, zijn voormalige ploeggenoot bij Feyenoord. Wieffer maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion en maakte als invaller een prima indruk tegen Duitsland. Volgens Spaan maakt het optreden van Wieffer één ding heel duidelijk. “Als iets de invalbeurt van Wieffer ons kon leren, voor zover we dat niet wisten, was het dat immense niveauverschil tussen Engeland en Eredivisie.”

Vind jij dat Mats Wieffer klaar is voor een vaste plek in het Nederlands elftal? Laden... 80% Ja, hij is er klaar voor 9% Nee, hij moet zich nog bewijzen 10.2% Twijfelgeval, hangt van de tegenstander af 0.8% Anders, namelijk... 520 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem walgt van landgenoten en steunt Van Basten: 'Hij mag het niet zeggen, maar heeft wel gelijk'

Willem van Hanegem kan zich niet aansluiten bij de mensen die liever Brian Brobbey dan Joshua Zirkzee bij het Nederlands elftal in de spits zien spelen.