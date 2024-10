Niks dan lof voor Oranje-international: 'Een van meest veelbelovende middenvelders van zijn generatie'

verrast vriend en vijand met zijn prestaties dit seizoen bij Liverpool en het Nederlands elftal. De middenvelder lijkt zijn potentie te gaan inlossen, ziet ook Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk, die elke wedstrijd van hem geniet.

Gravenberch brak vroeg door bij Ajax, waar hij op 16-jarige leeftijd zijn debuut maakte, tegen PSV nog wel. Uiteindelijk speelde hij 103 wedstrijden voor de club uit de Nederlandse hoofdstad. Voor een bedrag van iets meer dan achttien miljoen euro maakte hij in 2022 de overstap naar Bayern München, waar hij zijn klasse niet echt kon etaleren. Eén jaar later werd hij door Jürgen Klopp opgepikt bij Liverpool. In Engeland speelt hij, nu onder Arne Slot, de sterren van de hemel, iets dat werd bekroond met de Speler van de Maand-prijs bij Liverpool.

Öztürk is zeer enthousiast over Gravenberch, die na moeilijke jaren in de Europese top nu zijn potentie lijkt waar te maken. "Na Liverpools bijna vlekkeloze seizoenstart is het overduidelijk: de pas 22-jarige middenvelder is van onschatbare waarde voor het spel van zijn team en niet meer weg te denken uit de basis." Volgens de journalist is de international een speciale speler. "Wat Gravenberch onderscheidt, is de elegantie waarmee hij speelt. Zijn ogenschijnlijke gemak op het veld maakt hem een genot om naar te kijken. In zijn geval voelt elke actie natuurlijk en vloeiend aan, alsof het hem geen enkele moeite kost."

De oud-Ajacied is volgens Öztürk op veel verschillende manieren van waarde voor de ploegen waarin hij speelt. "Gravenberch valt op door zijn veelzijdigheid: hij combineert de technische finesse en spelintelligentie van een spelmaker met een indrukwekkend fysiek vermogen. Het is deze complete mix die van hem een van de meest veelbelovende middenvelders van zijn generatie maakt." De middenvelder van Liverpool heeft echt stappen gezet, na zijn periode in Amsterdam. "Wat vroeger vooral schoonheid was, is nu als een scherp mes: nog steeds prachtig, maar veel doelgerichter en effectiever. Niet alleen een paar losse akkoorden om van te genieten, maar een volledige symfonie."

Valkuil Gravenberch

Toch ziet Öztürk nog een potentiële valkuil voor de Oranje-international. "Natuurlijk blijft er een aandachtspunt: de vermeende gemakzucht van Gravenberch. Zijn ogenschijnlijke moeiteloosheid op het veld, hoe bewonderenswaardig ook, kan tegen hem werken. Slot maakte na het duel met Bologna een grapje, door te zeggen dat hij in de rust expres níét tegen Gravenberch had gezegd dat hij goed speelde. Het lijkt wel alsof hij in een relaxstand schiet wanneer alles te makkelijk gaat. Zijn immense talent kan er soms voor zorgen dat hij minder geconcentreerd is, vooral als hij het gevoel heeft de wedstrijd volledig onder controle te hebben. Het is die nonchalante flair die zowel zijn grootste kracht als een mogelijke valkuil vormt."

