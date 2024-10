Monsterboete voor tweets over VAR die goal van Xavi Simons tegen Frankrijk afkeurde

Nottingham Forest is veroordeeld tot het betalen van een boete van maar liefst 750.000 pond (omgerekend bijna 900.000 euro) vanwege kritiek op Stuart Atwell. De arbiter deed vorig seizoen dienst als VAR in het Premier League-duel met Everton, waarin de club meende recht te hebben op drie strafschoppen die allemaal niet werden gegeven.

Atwell was afgelopen zomer actief op het Europees Kampioenschap in Duitsland en daar betrokken bij enkele opvallende momenten. Zo keek hij minutenlang naar het doelpunt dat Xavi Simons in de poulewedstrijd van Oranje tegen Frankrijk maakte, voordat hij besloot dat de Franse doelman Mike Maignan werd gehinderd door Denzel Dumfries, die in buitenspelpositie stond. Daarom ging een streep door de 1-0 en speelden Nederland en Frankrijk uiteindelijk doelpuntloos gelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AD-fotograaf krijgt schuld van VAR-controverse na goal Xavi Simons: ‘Door jou duurde de check zo lang’

Daarnaast was Atwell óók de VAR van dienst bij de kwartfinale tussen gastland Duitsland en Spanje. Diep in de tweede helft van de verlenging greep de Engelsman niet in na hands in eigen zestien van de Spaanse verdediger Marc Cucurella, waar de Duitsers een strafschop voor wilden - maar dus niet kregen. Even later besliste invaller Mikel Merino het duel in het voordeel van de latere Europees kampioen.

LEES OOK: Kroos reageert uiterst cynisch op nieuws over blunder die zijn carrière beëindigde

Ook in eigen land is Atwell dus niet onomstreden. Nottingham Forest was in april van dit jaar, na een met 2-0 verloren duel met Everton, woest op de VAR. De club uit Nottingham meende echter recht te hebben gehad op drie (!) penalty's, die allemaal niet werden gegeven. Via het officiële X-account sprak de club van 'drie extreem slechte beslissingen' en wees Forest erop dat Atwell supporter is van Luton Town, op dat moment een van de concurrenten van de club in de strijd om lijfsbehoud.

Die uitlatingen komen Nottingham Forest nu duur te staan: Sky Sports meldt dat de club een boete van maar liefst 750.000 pond heeft gekregen voor de tweets voor het in diskrediet brengen van het scheidsrechterskorps.

BREAKING: Nottingham Forest have been fined £750,000 and warned over their future conduct after posting comments about VAR Stuart Attwell on social media in April 💰 pic.twitter.com/g74w9rJl9j — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot wil man met 175 duels voor Feyenoord kopen

Een oude bekende van Arne Slot mag dromen van een transfer naar Liverpool.