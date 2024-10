Brian Priske gunt één speler zijn eerste basisplek van het seizoen bij Feyenoord

De opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles is bekend. Trainer Brian Priske voert één wijziging door: achterin krijgt de voorkeur boven Thomas Beelen. Voor de Oostenrijker is het zijn eerste basisplaats van het seizoen in de Eredivisie. Het duel begint om 21.00 uur in De Adelaarshorst.

Priske liet vrijdagmiddag op zijn persconferentie weten dat hij de Eredivisie ‘belangrijker’ vindt dan de Champions League. Dat bewijst hij ook met zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarin houdt de Deen nagenoeg volledig vast aan dezelfde elf als in de thuiswedstrijd tegen FC Twente van twee weken geleden. Alleen Beelen verdwijnt uit de basis, in de aanloop naar het duel met Benfica op woensdagavond.

Artikel gaat verder onder video

Dit betekent dat Timon Wellenreuther nog steeds de voorkeur krijgt boven Justin Bijlow en de defensie wordt gevormd door Jordan Lotomba, Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Het middenveld lijkt met Antoni Milambo, In-beom Hwang en Quinten Timber nu écht vorm te krijgen. Voorin krijgt Ayase Ueda opnieuw het vertrouwen van Priske; hij wordt geflankeerd door Ibrahim Osman en Igor Paixão.

Opstelling Go Ahead Eagles: Plogmann; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Linthorst, Llansana, Adekanye; Breum, Antman, V. Edvardsen

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.

Wat. verwacht je van Go Ahead Eagles - Feyenoord? Laden... 13.5% Winst Go Ahead Eagles 12.8% Gelijkspel 73.7% Winst Feyenoord 133 stemmen

