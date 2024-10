Opstelling PSV: Bosz zet Bakayoko op de bank en verrast op het middenveld

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam is bekend. Het duel tussen de koploper en de nummer acht van de Eredivisie begint zaterdagavond om 20.00 uur.

Met de blessures van Jerdy Schouten en Joey Veerman mist Peter Bosz zijn gehele controlerende blok op het middenveld. Veerman raakte vorige week zaterdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Willem II (0-2 zege), terwijl Schouten last heeft van algehele vermoeidheid na het Champions League-duel met Sporting Portugal (1-1)

Vooraf was de verwachting dan ook dat Tygo Land, die tot dusver alleen vijf keer mocht invallen in de hoofdmacht, zijn basisdebuut zou maken. Bosz kiest er echter voor om Mauro Júnior als 'nummer 6' in te zetten. Hij vormt het middenveld met Ismael Saibari en Guus Til.

Noa Lang moet het opnieuw doen met een plek op de bank, want Malik Tillman staat weer opgesteld als linksbuiten. Op de andere flank kiest Bosz er wel voor een wissel door te voeren. Ivan Perisic neemt daar de basisplaats van Johan Bakayoko over.

Achterin stond er nog een vraagteken achter de naam van Rick Karsdorp. De rechtsback kreeg een knietje tegen Sporting Portugal. Hij zit wel op de bank; Richard Ledezma start op de rechterflank.

Opstelling PSV: Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Tillman

Opstelling Sparta: n.n.b.