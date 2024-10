Priske wordt verrast op persconferentie: 'Wauw, een heel goede vraag, de eerste keer dat ik jou zie'

Brian Priske kreeg na de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente (2-1) een opvallende vraag van journalist Willem Vissers. De trainer van Feyenoord werd gevraagd naar de aandacht voor tweebenigheid in de voetballerij. “Een heel goede vraag”, vond Priske.

In het duel tussen Feyenoord en Twente scoorden In-Beom Hwang en Sem Steijn met hun verkeerde been. “Ik heb een beetje een technische vraag. Er zijn twee spelers die met hun mindere been scoren: Steijn en Hwang. Is daar eigenlijk genoeg voor in het voetbal, voor tweebenigheid?”, wilde Vissers weten. Priske kon de vraag van de journalist van De Volkskrant wel waarderen. “Wauw, dat is een heel goede vraag. Het is ook de eerste keer dat ik je zie.”

“Om eerlijk te zijn, denk ik dat het een vraag is die vooral gericht moet zijn aan de jeugdopleidingen wereldwijd, want daar beginnen kinderen te voetballen en daar begint de weg naar het topvoetbal”, antwoordt de Deense trainer. “Sommige spelers worden ermee geboren, andere spelers moeten het leren. Hoe jonger ze zijn, hoe makkelijker het is om aan te leren om met beide voeten te kunnen spelen.”

“Het is zeker een aspect waar we naar kijken. In de passing moet je de bal op het juiste moment bij de juiste voet afleveren. Als je technisch goed onderlegd bent met beide voeten, is het makkelijker om de bal in de ploeg te houden. Ik denk dat het vooral aan de opleidingen is om te zorgen voor de technische kwaliteiten van de spelers”, concludeert Priske.

