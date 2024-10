PSV neemt nieuw besluit voor PSG-uit en doet clubmotto eer aan

PSV werd maandag overvallen door het besluit dat het geen uitsupporters mag meenemen naar de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, maar heeft nu ook besloten geen zakelijke partners mee te nemen naar Parijs. Onder het mom van: "We gaan met zijn allen, of niet."

PSV probeert nog 'om principiële redenen' het verbod tegen te gaan, in de hoop alsnog uitsupporters mee te nemen. Als dat niet lukt, gaat ook de businessclub niet mee naar Parijs, zo heeft de Eindhovense vereniging dinsdag bekendgemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Frans Janssen, commercieel directeur van PSV, laat op de eigen clubsite weten hoe dat bestand tot stand is gekomen. "Ik heb overleg gehad met ons klankbord, de Supportersvereniging en andere betrokkenen en de gemene deler is dat we met z’n allen gaan of niet. Een aantal partners liet direct al weten thuis te willen blijven als er geen supporters welkom zijn." Vervolgens wordt er verwezen naar de lijfspreuk van de Eindhovenaren. "Eendracht maakt macht, vonden ze. Wij scharen ons achter dat motto."

LEES OOK: Dubbel goed nieuws over veelbesproken PSV-middenvelder: 'Lucht is geklaard'

Uniformiteit uitstralen is een ding, maar volgens PSV is er nog een reden voor dit besluit. "Volgens de politie is er ook een veiligheidsrisico omdat bepaalde Franse groeperingen zich roeren en daar willen we onze relaties sowieso niet aan blootstellen." De Eindhovense supporters mogen niet mee naar Parijs vanwege ongeregeldheden rondom het duel RC Lens - PSV van vorig seizoen, maar ook vanwege de huidig geldende veiligheidsrisico's in Frankrijk.

PSV anticipeert op Franse ontwikkelingen: ook Businessclub mijdt wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.#PSGPSV #UCL — PSV (@PSV) October 15, 2024

Vind jij dat PSV het juiste besluit heeft genomen door geen zakelijke partners mee te nemen naar Parijs? Laden... 89.6% Ja, goed besluit 4.2% Nee, slecht besluit 6.3% Geen mening 96 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dest eist ‘perfectie’ voor terugkeer en verklapt datum voor mogelijke rentree

Sergiño Dest vertelt wanneer hij hoopt zijn rentree te maken bij PSV.