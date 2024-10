PSV-supporters zijn keihard voor eigen speler: gefluit hoorbaar bij 5-0 voorsprong

verkeert in matige vorm en dat is ook de fans van PSV inmiddels opgevallen. In de slotfase van het thuisduel met PEC Zwolle klonk er bij een 5-0 voorsprong gefluit na een zwakke actie van de Belgische rechtsbuiten.

Bakayoko begon bij PSV op de reservebank, nadat hij in zijn laatste negen wedstrijden voor de Eindhovenaren niet wist te scoren en slechts één assist afleverde. Toen de vleugelaanvaller een kwartier voor tijd als vervanger van Ivan Perisic zijn opwachting mocht maken, was hij vastberaden om zijn visitekaartje af te geven.

Kort na zijn rentree trok Bakayoko vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en koos hij ervoor om te schieten, in plaats van een teamgenoot in stelling te brengen. De 21-jarige Belg produceerde een afzwaaier en daar was het publiek niet blij mee: vanaf het publiek daalde gefluit af. “Hij wil heel graag…”, was het veelzeggende commentaar van Teun de Boer bij ESPN.

Vijf minuten later wist Bakayoko zichzelf alsnog op het scorebord te schieten. Hij trok opnieuw vanaf rechts naar binnen en vond uiteindelijk met enig fortuin de korte hoek. Het betekende de 6-0 en daarmee de eindstand.

