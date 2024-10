Qarabag-trainer Gurbanov ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Waarom voetballen we nog?’

Qarabag FK kreeg donderdagavond in het Europa League-duel met Ajax liefst twee rode kaarten, terwijl scheidsrechter Nick Walsh de bezoekers ook een dubieuze penalty gaf. Trainer Gurban Gurbanov heeft na afloop woest gereageerd op de beslissingen ten nadele van zijn ploeg.

Ajax wist donderdagavond, zonder groots te spelen, met 0-3 te winnen op bezoek bij Qarabag. De Amsterdammers werden daarbij in het zadel geholpen door een vroege rode kaart voor Júlio Romão en een makkelijk gegeven strafschop na een schouderduw op Christian Rasmussen. Gurbanov is na afloop trots op het vertoonde spel van zijn ploeg, maar is absoluut niet te spreken over het optreden van Walsh.

Qarabag kreeg van de Schot twee rode kaarten, een voor Romão en een voor Elvin Jafarguliyev. “Ja, de spelers moeten beter opletten”, geeft de trainer aan op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Maar als je hier al rood voor gaat geven, waarom voetballen we dan nog? In beide gevallen was er eerst een actie van de tegenstander. Ik vond sommige beslissingen van de scheidsrechter erg interessant. In de tweede helft werd Juninho met twee handen aangepakt in de zestien, maar we kregen geen penalty.”

Azerbeidzjaanse pers sluit zich bij Gurbanov aan

In de Azerbeidzjaanse media is men het eens met de lezing van Gurbanov. “Kijk maar naar de statistieken”, schrijft Azerisport. “Bij elf overtredingen kreeg Qarabag acht kaarten, waarvan twee rode! Ajax maakte 21 overtredingen en kreeg slechts twee gele kaarten.” Het medium haalt vervolgens de overtreding aan die Wout Weghorst na enkele seconden maakte, waarbij de spits het achterbeen van Marko Jankovic aantikte. “We zijn er zeker van dat als dit aan de andere kant was gebeurd, dat het een rode kaart was geweest.”

Kan jij je vinden in de kritiek van Gurbanov aan de scheidsrechter? Laden... 58.1% Ja 41.9% Nee 626 stemmen

