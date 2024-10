Rafael van der Vaart: ‘Hij is een ongelooflijk goede speler, maar ergens is het misgegaan’

Rafael van der Vaart denkt dat ongelukkig is begonnen aan zijn dienstverband bij Girona. De Nederlandse aanvaller, die afgelopen zomer naar de Spaanse club transfereerde, heeft zijn draai nog niet kunnen vinden, zo denkt de analist van Ziggo Sport.

Danjuma start woensdagavond op de bank bij de Champions League-wedstrijd tussen Girona en Feyenoord. Trainer Míchel gaf aan dat de Nederlander ‘nog moet wennen’ aan zijn nieuwe club. “Dat is nooit een goed teken”, reageert Van der Vaart stellig. “Dat betekent dat je het slecht gedaan hebt, maar dan zeggen ze het op een lieve manier”, zegt de analist, die Marco van Basten aan het lachen krijgt.

“Hij heeft al in Spanje gespeeld, bij Villarreal, dus hij hoeft helemaal niet te wennen. Ik vind het een ongelooflijk goede speler, maar ergens is het misgegaan. Bij het Nederlands elftal viel hij op een gegeven moment goed in, zo jammer…”, gaat Van der Vaart verder.

“Als je gewoon écht goed én constant bent, speel je gewoon”, besluit de oud-voetballer. De 27-jarige Danjuma moet het woensdagavond dus doen met een plek op de bank. Van de vier Nederlanders die actief zijn bij Girona, speelt alleen Donny van de Beek in de basis tegen Feyenoord. Daley Blind en Gabriel Misehouy zitten niet in de wedstrijdselectie.

