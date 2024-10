Realistische Farioli tempert verwachtingen: ‘Hier zou ik vooraf voor tekenen’

Francesco Farioli is blij met de situatie waarin Ajax zich momenteel bevindt. De oefenmeester kwam afgelopen zomer binnen in een moeizaam draaiend Ajax, maar is gelukkig met de prestaties van zijn ploeg in de afgelopen maanden. Toch ziet hij in dat de Amsterdammers wel realistisch moeten blijven en niet te veel moeten ambiëren.

“Als je dit logo op je borst hebt en dit shirt draagt, is het normaal dat de verwachtingen erg hoog zijn”, begint Farioli op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord. Toch denkt de oefenmeester dat de ambitie niet volledig waargemaakt kan worden. “Er is een realiteit waar we mee te maken hebben. Toen ik mijn eerste training gaf in juni, zou iedereen hebben getekend voor de situatie waarin we ons nu bevinden”, doelt hij op het meedraaien in de top van de Eredivisie én de competitiefase van de Europa League.

Farioli wijst daar met name naar de activiteit van Ajax op de transfermarkt. “We konden veel dingen niet doen op de markt”, stelt hij. “Zowel verkopen als de spelers halen die we wilden. Als je dat allemaal meeneemt, zijn er heel veel dingen waar we heel blij mee moeten zijn. Maar we zullen realistisch moeten zijn en bepaalde prioriteiten stellen.”

“We zullen het huis niet moeten bouwen vanaf het dak, maar vanaf de grond”, gaat de trainer verder. Hij weet dat het daarin nog niet allemaal perfect gaat. “Maar we letten er goed op waar we staan en wat we iedere dag nodig hebben”, besluit hij.

