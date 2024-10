RKC vergeet stunt tegen FC Twente te voltooien, maar komt wel van hatelijke nul

RKC Waalwijk en FC Twente hebben zaterdagavond met 2-2 gelijkgespeeld. Sem Steijn zette FC Twente al vroeg op voorsprong, maar hierna verslapten de Tukkers. RKC kwam op gelijke hoogte via een gedreven Richonell Margaret en kwam door een blunder van Lars Unnerstall op voorsprong. Silvester van der Water schoot de mislukte uittrap dankbaar binnen. In de blessuretijd kwam Twente toch nog op gelijke hoogte dankzij een kopgoal van invaller Carel Eiting.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een minuut stilte voor de op 6 oktober overleden Johan Neeskens, zoals bij alle Ere- en Eerste Divisiewedstrijden dit weekend. Voor Ricky van Wolfswinkel was dit een emotioneel moment, omdat Johan Neeskens zijn schoonvader was. De aanvoerder van FC Twente was diep ontroerd tijdens de herdenking van de voetballegende.

FC Twente begon goed aan de wedstrijd en maakte ook al snel het eerste doelpunt. Uit een counteraanval kon Bart van Rooij voorzetten op Sem Steijn, die binnenkopte. RKC’er Roshon van Eijma dekte de topscorer van de Eredivisie niet tot nauwelijks en keek samen met zijn team dus tegen een achterstand aan.

De controle lag helemaal bij Twente, totdat Richonell Margaret uit het niets in de 23e minuut de 1-1 maakte. Daouda Weidmann zorgde voor de voorzet, die Margaret gretig binnenschoot. Hierna raakten de Tukkers de regie in de wedstrijd kwijt.

Ook na de rust was FC Twente erg slordig en kreeg het zelfs de 2-1 tegen. Lars Unnerstall mocht vlak na rust uittrappen, maar deed dit laag en in de voeten van Silvester van der Water. De basisdebutant aarzelde niet na deze blunder en schoot binnen. De slordigheid bij de ploeg van Joseph Oosting bleef een probleem, maar in de blessuretijd wist Carel Eiting toch nog de gelijkmaker binnen te koppen. Na deze cornergoal opende Twente het slotoffensief en baalde het vermoeide RKC vooral dat de overwinning uit zicht was. Beide ploegen waren teleurgesteld toen het eindsignaal een gelijkspel betekende.

Het gelijke spel betekent voor RKC wel het eerste punt van het seizoen en een voorkoming van het verbreken van een negatief record. De eerste negen wedstrijden verliezen zou voor het eerst zijn voor een Eredivisieclub. Met deze uitslag blijft RKC op de laatste plaats staan. FC Twente blijft ook staan waar het staat, op plek vier.

RKC Waalwijk speelt zaterdag een Brabants onderonsje, uit bij NAC Breda. FC Twente ontvangt donderdag Lazio in de Europa League en speelt zondagmiddag de Twentse derby tegen Heracles Almelo.