Mbappé fel bekritiseerd in Frankrijk: 'Neem hem zijn aanvoerdersband af'

wordt fel bekritiseerd in Frankrijk. De 25-jarige aanvaller van Real Madrid ontbreekt deze interlandperiode bij Les Bleus vanwege fysieke problemen, maar speelde voor de interlandbreak al wél weer voor zijn club. Bovendien doken deze week foto's op waarop de superster is te zien in de Zweedse hoofdstad Stockholm, waar hij onder meer een restaurant en een nachtclub bezocht.

In september was Mbappé wél gewoon present toen Frankrijk het in de eerste twee speelronden van de Nations League opnam tegen Italië en België. De aanvoerder was na het duel met de Italianen, dat resulteerde in een 1-3 nederlaag, al het mikpunt van kritiek in eigen land. Een grote voetbalsite beoordeelde zijn optreden met een 3, terwijl RMC Sport concludeerde dat Mbappé sprak van een 'verloren aanvoerder' die na de pauze 'volledig afwezig' was.

Bondscoach Didier Deschamps nam Mbappé niet op in zijn selectie voor de huidige interlandperiode. Donderdag waren de Fransen zonder de Real Madrid-aanvaller met 1-4 te sterk voor Israël. Maandag wacht een uitduel bij de Belgen, die in september met 2-0 werden verslagen. Mbappé miste vanwege een blessure de Madrileense derby tegen Atlético Madrid op 29 september en werd daarom door Deschamps niet opgeroepen. Daarna viel hij echter wél in tegen LOSC Lille in de Champions League (1-0 verlies) en had Mbappé op 5 oktober zelfs een basisplaats tegen Villarreal (2-0 winst).

Foot Mercato claimt dat Mbappé alles op alles wil zetten om in 2025 de Ballon d'Or te veroveren. De Fransman zou daarom in september al hebben laten weten alleen 'belangrijke' wedstrijden met de nationale ploeg te willen spelen, om te voorkomen dat hij mogelijk geblesseerd zou raken in de 'minder belangrijke' Nations League-potjes. Tel daarbij op dat hij deze week dus in Zweden vertoefde, en veel Fransen hebben het gehad met Mbappé. Volgens Get Football News France hebben enkele oud-internationals inmiddels opgeroepen Mbappé het aanvoerderschap af te nemen van de oud-speler van Paris Saint-Germain. Ook de grootste fanclub van de nationale ploeg, Irresistibles Français, noemt het 'niet normaal' dat de captain deze week afwezig is.

