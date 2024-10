UEFA laat Milambo links liggen, licht wel andere Nederlander uit

is door de UEFA niet opgenomen in het Team van de Week voor de derde speelronde in de Champions League. De middenvelder van Feyenoord was twee keer trefzeker op bezoek bij Benfica (1-3), maar mag dus niet op een uitverkiezing rekenen. is door de UEFA wel verkozen.

Feyenoord wist woensdagavond aan de hand van Milambo te verrassen op bezoek bij Benfica. De negentienjarige middenvelder was twee keer trefzeker, waardoor de Rotterdammers alweer de tweede uitzege van het Champions League-seizoen boekten. Hoewel Milambo wel benoemd werd tot Man van de Wedstrijd, blijft het daarbij op persoonlijk vlak voor de jongeling.

De UEFA heeft donderdagmiddag namelijk het Team van de Week voor de derde speelronde van het miljardenbal bekendgemaakt. Daarin heeft de Europese bond geen plek ingeruimd voor de jonge Feyenoorder. Ook PSV, dat dinsdag knap gelijkspeelde op bezoek bij Paris Saint-Germain, levert geen afgevaardigden voor het elftal.

Wie wel een plekje krijgt van de UEFA, is Tijjani Reijnders. Dinsdagavond was de Nederlander twee keer trefzeker namens AC Milan tegen Club Brugge, waardoor er met 3-1 werd gewonnen. De Italianen pakten daarmee de eerste punten van het huidige Champions League-seizoen.

That front line 🔥



Introducing your Team of the Week! 👇@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/jytyXjvrq1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 24, 2024

Vind jij dat Antoni Milambo een plek in het UEFA Team van de Week had moeten krijgen? Laden... 90.7% Ja, absoluut! 9.3% Nee, terecht niet. 75 stemmen

